El planeta, pendiente de la COP23

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Xavier Fonseca

Redacción / La Voz 06/11/2017 05:00 h

Este lunes arranca en Bonn (Alemania) la COP23, la vigésimo tercera conferencia sobre Cambio Climático organizada por Naciones Unidas. Entre los objetivos de esta nueva cumbre se encuentra el de realizar un diagnóstico sobre el estado actual del Acuerdo de París, aprobado en diciembre del 2015 y que está en vigor desde noviembre del 2016 tras haber sido ratificado por más del 55 % de los países firmantes. Toca saber si el mundo mantiene esa voluntad de trabajar unido para hacer frente al reto del Calentamiento Global. «Penso que está habendo una preocupación crecente porque os efectos do cambio climático que afectan a economía e a seguridade das persoas son cada vez máis evidentes. Ademais, Europa e China parecen decididas a solucionar o problema aínda que as incertezas seguen sendo moitas», comenta Pablo Meira, profesor titular de Educación Ambiental de la USC.

Pero la COP 23 no parece que vaya a ser una cita demasiado relevante en lo que se refiere a las políticas de mitigación, ya que no existe ninguna obligación inmediata, una de las letras pequeñas del documento firmado en la capital francesa. «En París acordouse que cada cinco anos se revisen os obxectivos. A primeira revisión para saber se están a producir reducións de emisións de gases de efecto invernadoiro no chegará ata o ano 2023. Isto parece absurdo dada a urxencia de actuar pero é así», añade.

El encuentro no estará además exento de ciertas contradicciones. El presidente de la cumbre será el primer ministro de Fiji, un país insular situado en el Pacífico y cuya existencia está seriamente amenazada por el aumento del nivel del mar. Dada la situación de vulnerabilidad de su país, el líder de Fiji intentará ejercer toda la presión posible para que se produzcan avances importantes. Una tarea complicada y sin demasiadas esperanzas de éxito teniendo en cuenta el papel menor que juegan las islas del Pacífico en el escenario económico mundial.

Y por otra parte tenemos a la delegación de Estados Unidos, la potencia más contaminante del planeta que llega a la COP23 con cierta actitud de provocación. La Administración de Trump propondrá invertir en carbón, uno de los principales emisores de dióxido de carbono. «Hai que ter en conta que agora mesmo a política enerxética e ambiental de Estados Unidos está en mans de persoas que veñen da industria do carbón ou petróleo e por outra banda do mundo do negacionismo e ultraconservador. Esa combinación produce este tipo de arrogancia», termina Meira.