Alerta por sequía en 207 concellos

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Susana Acosta

Redacción / La Voz 04/11/2017 05:00 h

Además de todos los concellos gallegos que pertenecen a la Demarcación Miño-Sil (160) y de los 38 municipios de Galicia Costa, ahora se suman nueve ayuntamientos más a la alerta por sequía. Concretamente, los que forman parte del sistema de explotación del río Lérez y la ría de Pontevedra. Es decir, Pontevedra, Marín, Bueu, Poio, Sanxenxo, Cotobade, Campo Lameiro, Cerdedo y Forcarei.

La Oficina Técnica da Seca ha tomado esta decisión al llevar más de tres meses el caudal circulante de esta zona «alonxado de xeito significativo da normalidade e preto de mínimos históricos». En su intervención de ayer, el director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez, explicó que aunque el mes pasado se decidió no incluir este sistema en situación de alerta, su situación ya era preocupante y se estaba haciendo un seguimiento semanal de los cursos fluviales, así como de los indicadores más relevantes y de las principales captaciones de agua. Con este son ya siete los sistemas de explotación que están en situación de alerta, de los 19 que gestiona directamente la Xunta.

El mes de octubre ha sido desastroso en cuanto a precipitación se refiere. Así, lejos de alejar el fantasma de las restricciones de agua, ha contribuido a agravar más la situación. En palabras del director de Augas de Galicia, la Xunta ha constatado «un empeoramento xeneralizado na demarcación e vimos de pechar un mes de outubro moi seco, o máis seco dende que hai rexistros», aunque todo apunta a que a lo largo de este mes se alcancen valores de precipitación normales para la época.

«A decisión -la de incluir un nuevo sistema en alerta por sequía- tómase con independencia de as previsións meteorolóxicas. Vén de chover estes días pero non vai ter unha incidencia significativa nin vai reverter a situación, pero aínda que as predicións para este mes de novembro poidan estar preto dunha normalidade, levamos xa un ano nesta situación e, polo tanto, consideramos axeitado incorporalo a esta situación de alerta», explicó Rodríguez tras indicar que la inclusión de esta nueva zona será ratificada por el comité permanente del Consello Rector de Augas de Galicia el próximo martes. La Xunta también convocará la próxima semana a los ayuntamientos afectados de este sistema, al igual que se ha hecho con el resto de zonas en alerta por sequía, para conocer el volumen real del caudal y los usos: «Necesitamos saber que marxe temos na protección dos recursos», dijo. Rodríguez también aclaró que se evaluarán las medidas que algunos ayuntamientos hayan adoptado y se tomarán otras adicionales: «Algunhas delas serán comúns para todos os concellos e outras específicas para cada un deles», añadió.

Pese al agua de los últimos días, tiene que llover con normalidad todo el otoño e invierno En cuanto a las necesidades de precipitación que necesita la comunidad para superar esta situación, Rodríguez explicó que en el año hidrológico que acaba de cerrarse se ha constatado un 30 % menos de precipitación de lo que es habitual: «Non se trata de recuperar só nunha fin de semana ou nun mes, non sería a mellor solución. Ten que chover con certa continuidade. Que novembro se comporte con normalidade en canto a precipitación indicaría un cambio de tendencia. Pero para avanzar nese camiño, necesitamos que toda a estación se comporte con normalidade e que o inverno, que é a outra estación que máis precipitacións aporta, que tamén se comporte con normalidade», concluyó.

En octubre llovió un 78 % menos que la media de los últimos cinco años

El pasado mes de octubre tan solo cayeron en Galicia 29,4 litros por metro cuadrado, cuando la media del último lustro para el décimo mes del año fue de 136,7 litros, lo que supone un 78 % menos de precipitación. Una cifra que supera incluso los registros del resto de España, donde cayeron 26 litros por metro cuadrado, cuando lo normal son 76 litros, un 66 % menos de lo habitual, según datos de Aemet. Las lluvias de estos días siguen sin ser significativas en el balance global de la sequía que sufre Galicia. Si bien es cierto que en los últimos dos días ya ha llovido tanto como en todo el mes de octubre, incluso durante la madrugada de ayer se produjo una importante tormenta eléctrica en Barbanza y cayeron más de 30 litros en una hora en O Grove. Cuando menos llovió en lo que va de año y si se compara con lo que debería ser normal fue en enero, abril y octubre. Unos meses en los que deberían haberse producido importantes precipitaciones.