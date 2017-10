Educación abre su concurso de traslados sin saber qué harán otras comunidades

0

La Voz de Galicia Tamara Montero

Santiago / La Voz 25/10/2017 05:00 h

Aunque este año el concurso de traslados de la enseñanza tenía que ser autonómico (solo para profesores en Galicia), finalmente podrán participar docentes de cualquier comunidad. La mesa sectorial acabó sin acuerdo entre consellería y sindicatos, que pidieron en bloque que el concurso fuese cerrado, más temiéndose que el resto de las comunidades no abrirán su proceso a profesorado procedente de otras partes del territorio nacional, y también porque hay un amplio colectivo de docentes que llevan años esperando su primer destino definitivo. Algunos aprobaron la oposición hace diez años. Lo que ha llevado a la Xunta a tomar esta decisión es la diferencia de baremo. Mientras Galicia, a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, está obligada a puntuar los años de interino, el resto de las comunidades no lo hacen, con lo que este año la Administración se ha encontrado con diez recursos de profesores de otras autonomías reclamando su puntuación. Según explica, abrir el concurso autonómico a toda España minimizará las reclamaciones.

Para los sindicatos, esta argumentación es «inadecuada e pobre». Así la definió José Fuentes, de CC.OO., que apuesta por negociar concursos abiertos con otras autonomías, como las limítrofes. La misma máxima, «abrirllo ás autonomías que nolo abran a nós», usa Julio Díaz, de ANPE. Suso Bermello, de CIG Ensino, puso el acento en los más de mil funcionarios que todavía no tienen destino definitivo en Galicia. Aunque las cifras son relativamente pequeñas (el año pasado llegaron 60 personas de otras autonomías), cuatro docentes pueden agravar, y mucho, la espera en ciertas especialidades. También Paula Carreiro, de UGT, sacó a colación la problemática de los docentes en expectativa de destino, además de criticar que abrir el concurso «coarta o dereito á mobilidade do profesorado», que no puede ir a otras autonomías.

La Administración se ha comprometido a organizar una mesa técnica antes de publicar las vacantes, que abarcarán con toda seguridad el 2017, a pesar de que los sindicatos pidieron que se incluyan también parte de las del 2018. También negociará las vacantes del concurso de orientación.

Asimismo, habrá cambios en la regulación de las comisiones de servicio por conciliación. Ya no habrá que pedir primero los centros del municipio de residencia y luego los de un radio de 20 kilómetros. Tampoco será obligatorio pedir aquellos que tengan jornada partida o los que tengan horario nocturno.