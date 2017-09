Educación adjudica destino a más de 4.000 profesores a una semana de empezar las clases

Laura Belón, profesora de Educación Física, aprobó la oposición en el 2008 y desde entonces espera que le den plaza definitiva

Una de las mayores alegrías de Laura Belón llegó cuando aprobó las oposiciones a profesora de Educación Física en el 2008. Y fue incluso mayor al comprobar que lo había hecho en el momento justo, porque la crisis congeló la convocatoria de plazas en su especialidad. Laura Belón, sin embargo, todavía no tiene una plaza definitiva, así que durante los últimos 9 años ha sido profesora en centros de A Pobra, Ribeira, O Barco, Xove y Burela, Ribadavia y Castro Caldelas. Siempre incorporándose tarde, con el curso empezado, y «como chegas de última é raro que non che toque horario de tarde ou o peor», dice. No es la única desventaja. «Todos os anos hai que aprender a dinámica do centro», porque hay diferencias en cómo se organizan las guardias, por ejemplo. «E sempre fun titora», cuando lo habitual es que se alternen. Un curso se es tutor, al siguiente no.

