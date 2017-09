«AVE si, pero non así», dicen los afectados por los daños en las carreteras en Ourense

Vecinos de Castrelo do Val cortan la carretera OU-114 en protesta por el mal estado del vial

Xinzo / La Voz 01/09/2017 05:00 h

«AVE si, pero non así» o «Chapuzas, nunca máis» fueron algunas de las consignas coreadas por un centenar de vecinos de la localidad ourensana de Castrelo do Val durante una manifestación contra los destrozos en viales por las obras de la alta velocidad ferroviaria a su llegada a Galicia. Todo indica que la cruzada vecinal contra los enormes socavones que convierten vías de esa zona en auténticos caminos de cabras no ha hecho más que empezar.

La comitiva reivindicativa cortó el tráfico en la comarcal OU-114 -que discurre entre Verín y Campobecerros- durante hora y media. Recorrieron tres kilómetros antes de protestar ante las oficinas del ADIF en esa aldea, que acoge una estación ferroviaria.

La movilización estuvo comandada por el párroco de Campobecerros, Julio Rodríguez, que, micrófono en ristre, reprochaba por megafonía al ADIF y a Fomento la enorme peligrosidad del vial. «Dignidade para o rural», clamaba el sacerdote. La convocatoria fue promovida por el Concello de Castrelo. No acudieron cargos del Partido Popular, pero sí representantes de socialistas y nacionalistas.

El alcalde de Castrelo, Vicente Gómez (PSOE), explicó: «Levamos ano e medio dende que se aprobara o arranxo desta estrada. Esta semana, ante a inminencia desta mobilización empezaron a bachear algo, pero é totalmente insuficiente», remarcó Gómez.

Los afectados afirman estar hartos de tener que jugarse la vida para cubrir los 24 kilómetros hasta la capital comarcal. Antes de iniciarse los trabajos del AVE ese trayecto se hacía en 25 minutos. Ahora, aseguran, es necesaria una hora. Las señales de limitación de velocidad a 30 o 50 kilómetros son constantes. La irregularidad del firme, los baches y las cerradas curvas no hacen más que contribuir a que el viaje sea una tortura al volante.

Por su parte, el ADIF defiende que adjudicó a finales del 2016 por más de 5,18 millones la reparación de algunos viales autonómicos y provinciales y que las obras ya se están acometiendo. «El ADIF está a la espera de los correspondientes informes de la Diputación de Ourense para sacar adelante los dos proyectos relativos a las carreteras locales», afirmó el administrador ferroviario sobre el arreglo de la vía de propiedad municipal.