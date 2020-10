Los últimos maestros del terror

0

23/10/2020

No hay ningún género de dudas, el terror es el género del momento. Hay novedades monstruosas que nos van a atrapar para rajarnos el sueño. La realidad se parece, en cierto modo, a una de las recomendaciones que hace a Fugas, en esta selección literaria con vistas a Halloween, el librero de Cronopios e influencer Xacobe Pato: Cadáver exquisito, de Agustina Bazterrica. «Es una distopía, una novela futurista y una especie de fábula sobre la crueldad entre los seres humanos», propone el librero que acaba de debutar como autor con Seré feliz mañana.

Nos situamos: la aparición de un virus letal cambia el mundo. Los animales, desde las fieras hasta las mascotas, deben ser sacrificados. Los Gobiernos afrontan la situación con una decisión drástica. Y el canibalismo empieza a ser la ley de una sociedad que se divide en dos: los que comen y los que son comidos. Así se plantea la trama de Cadáver exquisito, de Agustina Bazterrica, que consiguió el Premio Clarín de Novela.

El rey del terror no es novedad en el menú más selecto de lecturas que exploran el impacto psicológico del miedo, pero tiene nuevo título en el escaparate: en La sangre manda, Stephen King reúne cuatro novelas cortas sobre las fuerzas ocultas que nos acechan. Holly Gibney, que les será familiar por la trilogía Bill Hodges y El visitante (la serie, en HBO), asume su primer gran caso en solitario en el relato que da título a La sangre manda, recomendación de Esther Gómez, de la librería coruñesa Moito Conto.

Mariana Enríquez es otro de los nombres que no oirán sin sentir un escalofrío de letras. Nuestra parte de noche, de la argentina, nos sume en una atmósfera de pesadilla real desde el inicio. «¡Empiezas a leer y estás dentro!», expresa la librera sobre el libro que ganó el Herralde de Novela 2019, en el que viajamos con un padre y su hijo al corazón de la oscuridad.

La liga de los clásicos

Un thriller «con tintes de novela de terror y guiños a Lovecraft» está entre las sugerencias de Xacobe Pato: La muerte de Erika Knapp, de Luca D'Andrea, autor del superventas La sustancia del mal. Su nueva obra rompe la placidez cotidiana con una trama trepidante a la altura de lo mejor en novela negra actual.

El corazón delator y otros relatos extraordinarios recupera en cómic cinco adaptaciones de Alberto Breccia de cuentos de Poe, que nos dejan suspendidos ante el vértigo entre la vida y la muerte. Otro clásico entre las novedades terroríficamente geniales es H. P. Lovecraft, reeditado por Nórdica: El color que cayó del espacio nos lleva a un lugar perdido de Massachusetts para convertir un color indefinido en objeto de terror.

Los Cuentos góticos completos (1880-1922), de Arthur Conan Doyle, acaban de salir en la editorial Alba. Son una de las recomendaciones de la Librería Lectocosmos, de Lugo. «A querenza de Arthur Conan Doyle polo espiritismo alimentou nel unha fascinación polo paranormal -para desgusto do seu amigo, o incrédulo Houdini- que latexa nesta selección de contos. Nela, o fogar convértese nun espazo ambivalente: ora refuxio e porto seguro, ora trampa, gaiola escura, caixa de resonancias tétricas. Os espíritos aniñan no Doyle menos coñecido, e só cabe facer coma el e renderse ante o inexplicable, o extrasensorial e gozar con estas historias tinguidas do máis clásico terror gótico inglés. Unha lectura elemental, que diría Sherlock, para este tempo», reseñan las libreras Gloria Fuertes y Celicia F. Santomé.

La extraordinaria familia Appenzell (a partir de 10 años), sobre un linaje singular y el valor de la diferencia, es un álbum monstruosamente conmovedor para el lector exquisito que valora el libro objeto, el papel de las historias que tienen su encanto físico.

Criaturas que se suben a los tejados, una adolescente apasionada por la sangre, una chica incapaz de separarse de la dentadura de su padre, terremotos apocalípticos... nos sacuden en la hechizante y recién salida del horno Las voladoras, de Mónica Ojeda, «unha colección de relatos que corta o alento», reseñan sobre este volumen las libreras de Lectocosmos, que proponen otra lectura para estremecernos: El enebro, de Barbara Comyns, «unha trama potencialmente romántica que se tingue de drama, un conto dos irmáns Grimm convertido en novela contemporánea», señalan.

