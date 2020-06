Videocanciones que llevan tiernos mensajes de amor

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Elena Méndez

05/06/2020 05:05 h

Un niño que celebra su tercer cumpleaños, una amiga que se recupera de una larga enfermedad, una pareja que se reencuentra en la segunda fase, una madre que quiere dar una alegría a sus pequeños confinados, una mujer que se rinde homenaje a sí misma.... y muchos más. Todos ello han querido sentirse unidos cruzando el puente que la cantautora coruñesa Silvia Penide tiende con sus videocanciones dedicadas en este tiempo extraño de pandemias y confinamientos.

Canciones de hace tiempo, eternas como Reventaba (...reventaba de las ganas de abrazarte), que lo dicen todo desde su primer verso; que son todo corazón y reivindicación como Amo (...amo a aquellos que se parten las espaldas trabajando y aun así llegan a casa y siguen siempre soñando) hasta las más nuevas como Chantilly (...dime que estarás, dime que saldré), que Penide compuso durante el confinamiento en homenaje a su abuela, una mujer valiente que adora ese postre. Todas son buenas a la hora de hacer llegar los sentimientos aunque sea a través de la pantalla. «Todo empezó por casualidad, un amigo cantautor, Tom Trovador, me llamó para ver cómo estaba pasando el confinamiento y hablamos de los conciertos cancelados, del parón en el trabajo. Fue él el que me sugirió que probara a hacer videocanciones dedicadas. Y así empezó todo», explica Silvia.

Un todo que fue cada día a más. El boca a boca de las redes llevó la idea hasta el Facebook de la escritora Rosa Montero a la que una amiga envió la canción Amo dedicada. Le gustó tanto que pidió permiso a Silvia para contarlo en las redes y la idea se difundió con rapidez.

¿Pero cómo se elige una canción para regalar a otro? «Algunos ya lo tienen muy claro, conocen mis discos y saben lo que quiere. Otros me dejan elegir a mí. Yo les pido que me cuenten las circunstancias de la persona a la que va destinada la canción y les propongo alguna», nos cuenta Silvia. Y luego está el feedback: «la parte humana que me mantiene viva, ese mensaje de la gente cuando lo recibe o el colgarlo en el Facebook, como hizo Rosa Montero».

La llama encendida

La cantautora confiesa que estas videocanciones han sido su tabla de salvación durante la larga pandemia. No tanto en el plano económico, ya que el precio que cobra es simbólico («que nadie se quede sin canción por el dinero, que me escriba a info@silviapenide.com y hablamos»), como por la ilusión de sentarse cada día delante del ordenador para preparar sus canciones llenas de emoción. «Las canto como si estuviera delante de la persona a la que van destinadas. Me ha servido para mantener la llama de la ilusión encendida».

Justo antes de declarase el confinamiento Silvia estaba a punto de salir para Verín para participar en el MUMI (Músicas Migrantes) previsto para 12 de marzo y que quedó anulado de forma fulminante cuando ya tenía la maleta hecha. Todo su plan de trabajo organizado se desmoronó como las piezas de dominó. «El 15 ya me encerré con mi gato. La soledad la llevo bien porque estoy acostumbrada pero se echa de menos a la familia, a mi abuela Felicidad que cumple 85 años en agosto y que es el espejo en el que me miro y que lo lleva fenomenal y también a los amigos. Pasé algunos momentos tristes e incluso miedo».

De los conciertos, le ha dolido especialmente la cancelación de dos festivales a los que tenía mucha ilusión por asistir: el de Elas son artistas que iba a ser en abril en Bergondo y que espera que finalmente se pueda celebrar en agosto y el de Ellas crean que iba a ser en Madrid el 28 de marzo y que está sin reprogramar.

Ahora el verano, época de más trabajo, se presenta incierto. Si todo sale bien, su primer concierto después de cuatro meses de parón será en el Sacra Festival que se celebrará el 11 de julio en la Ribeira Sacra.

«Necesitamos conciertos, algo que nos haga erizar la piel, sin pantallas por medio», explica Silvia que acaba de recibir un importante impulso a su trayectoria al haber sido seleccionada como finalista en la modalidad de canción de autor en los premios de la música gallega Martín Códax.

Ella mantiene la chispa de la creación muy viva a la espera del ansiado reencuentro con esos seguidores a los que no ha abandonado en los momentos más duros. Toda sensibilidad y simpatía añora ese piel con piel que le devuelva la energía del directo. Estaremos a pie de escenario para celebrarlo con ella.