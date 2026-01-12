Calcinadas dos habitaciones de un semisótano habilitado como vivienda en Valdoviño

Una de las habitaciones afectadas, con la cama calcinada CEDIDA

Un incendio declarado a media mañana calcinó los dos dormitorios de un semisótano habilitado como vivienda en el lugar de Gándara de Abaixo, en Valdoviño, cerca del centro de salud. Se desconocen las causas del fuego, que destrozó estas dos estancias y llenó de humo el resto del inmueble (el salón-cocina y el baño). La inquilina, una mujer de unos 50 años que reside en la casa desde hace menos de dos años, según indicaron desde el Concello, fue trasladada en ambulancia al hospital por precaución.

En las labores de extinción y ventilación intervinieron los bomberos del parque de As Pontes y el GES de Mugardos

El humo se propagó al garaje contiguo, a las escaleras, el bar situado en el bajo (que estaba cerrado y no abrirá este lunes), los dos pisos (solo el primero está habitado) y la planta de los desvanes. De la intervención se ocuparon los efectivos del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Mugardos, que desplegaron las mangueras y localizaron el foco del incendio mediante la cámara térmica.

Tuvieron que esperar la llegada de los bomberos del parque provincial del Eume para entrar en la vivienda dado el riesgo que suponía para solo dos efectivos (los GES no tienen reconocida la categoría de bombero, puesto que eso obligaría a ampliar la plantilla para contar con un mínimo de tres por guardia, cuando ahora solo son dos). Una vez que se incorporaron los compañeros de As Pontes, accedieron al interior, extinguieron el fuego y ventilaron todo el edificio. El operativo duró unas dos horas y media.

Al lugar también se acercó la Policía Local de Valdoviño y el alcalde, Alberto González. El regidor indicó que el departamento de Servizos Sociais del Concello está en contacto con el del área sanitaria para atender a la mujer, en caso de que no dispongan de alojamiento, dado que a la vivienda no podrá regresar por el momento.