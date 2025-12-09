El acantilado de Campelo, en Valdoviño, sufrirá nuevos desprendimientos: «O risco é extremo, pedimos á xente que non se acerque»
VALDOVIÑO
VALDOVIÑO · Exclusivo suscriptores
El geólogo y director científico del Xeoparque Cabo Ortegal, Fran Canosa, explica que estos deslizamientos son habituales en esta zona de costa: «Os cantís son así polas rochas que caen»09 dic 2025 . Actualizado a las 21:12 h.
Tras la tormenta, no siempre llega la calma. «Polas observacións que se fixeron, ten toda a pinta de que vai seguir caendo», advertía esta mañana el geólogo y director científico del Xeoparque Cabo Ortegal, Francisco