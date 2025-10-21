Fallece Juan Piñeiro Permuy, conselleiro de Educación entre 1990 y 1996: «Era un tecnócrata»

En una fotografía de 1999, cuando aún era presidente del Consejo Escolar del Estado MARÍA L. MUIÑA

Juan Piñeiro Permuy nació en el lugar de Sambollo, en Perbes (Miño), el 20 de octubre de 1936, y falleció esta madrugada, unas horas después de haber cumplido 89 años, en Madrid. Su familia y su vida siempre han estado ligadas a Boebre (Pontedeume), donde se encuentra su vivienda familiar y donde ha pasado largas temporadas (en los últimos años alternaba los inviernos en Madrid y los veranos en Boebre). Sus allegados recuerdan que gracias al maestro don Sergio, Piñeiro Permuy pudo estudiar en Madrid, donde se licenció en Filosofía y Letras. Su primer destino, ya como catedrático, fue en Vigo.

Durante una intervención en el Parlamento autonómico en 1994, como conselleiro de Educación y Ordenación Universitaria XOAN A. SOLER

Otras fuentes cercanas indican que apenas ejerció como docente. Su carrera se desarrolló, primero como agregado cultural de la Embajada de España en París; más adelante como inspector de Educación de la Comunidad de Madrid; después como conselleiro de Educación y Ordenación Universitaria (entre 1990 y 1996) y finalmente como presidente del Consejo Escolar del Estado (de 1996 al 2000).

Su relación con Manuel Fraga Iribarne se gestó en el entorno de Perbes. «A Juan le gustaba más la gestión que la política, era un tecnócrata, el perfil que buscaba Fraga; de hecho, al principio no pertenecía al partido», cuenta un pariente del exconselleiro. Destaca como parte del legado de Piñeiro Permuy al frente del departamento de Educación y Ordenación Universitaria el impulso a la Universidade da Coruña (UDC), que se había creado justo un año antes de su llegada a la consellería, en 1989.

En el Parlamento autonómico, junto a Xosé Cuíña, con quien le unía una profunda amistad XOAN A. SOLER

En 1996, al dejar el Gobierno gallego, recibió un homenaje en Santiago, al que asistieron varios conselleiros o el entonces rector de la Universidade de Santiago de Compostela, Darío Villanueva. Era la cuarta vez que dejaba Galicia para asumir responsabilidades educativas en Madrid y, ante unos 300 comensales, tras enumerar los principales logros de su mandato, lo resumió así: «Non nos deixamos levar polo aplauso fácil».

En el homenaje que le brindaron en 1996, cuando dejó la consellería, con Darío Villanueva, entonces rector de la USC ANA VARELA

Con tres hijos (dos nacieron en Vigo y otro en Santiago) y siete nietos, su vida siempre ha estado ligada a la Administración y, en especial, a Galicia. «Le tiraba mucho su tierra», repiten sus deudos. El verano de 2024 fue el último que Piñeiro Permuy disfrutó en su residencia de la parroquia eumesa, en cuyo cementerio será enterrado este miércoles, a las 13.15 horas.