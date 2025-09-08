La vida junto a ratas, incendios y okupas: «Las paredes se mojan, los niños enferman»
NEDA / LA VOZ
Vecinas de unos pisos que colindan con un edificio abandonado en Neda piden ayuda; el Concello puso multas al dueño y exige la demolición de este inmueble09 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Pocas pesadillas superan el malestar de dormir junto a un edificio en ruinas. En el caso de los vecinos colindantes con este inmueble abandonado en Neda, la vida transcurre junto a ratas, algún incendio y