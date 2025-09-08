La vida junto a ratas, incendios y okupas: «Las paredes se mojan, los niños enferman»

Patricia Hermida Torrente
patricia hermida NEDA / LA VOZ

Liliana y Sonia, junto al edificio en ruinas que causa problemas en sus viviendas, en Neda.
Liliana y Sonia, junto al edificio en ruinas que causa problemas en sus viviendas, en Neda. JOSE PARDO

Vecinas de unos pisos que colindan con un edificio abandonado en Neda piden ayuda; el Concello puso multas al dueño y exige la demolición de este inmueble

09 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Pocas pesadillas superan el malestar de dormir junto a un edificio en ruinas. En el caso de los vecinos colindantes con este inmueble abandonado en Neda, la vida transcurre junto a ratas, algún incendio y

