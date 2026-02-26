Muere a los 93 años Antonio Tejero el día en el que se conocieron los documentos

B. Abelairas, C. Peralta REDACCIÓN / LA VOZ

Antonio Tejero, en la tribuna de oradores del Congreso durante el intento fallido de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
Antonio Tejero, en la tribuna de oradores del Congreso durante el intento fallido de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Europa Press | EUROPAPRESS

Los primeros años de los 15 de condena que cumplió los pasó en el castillo de la Palma en Mugardos, donde cada tarde recibía visitas de simpatizantes y amigos

26 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La muerte de Antonio Tejero se produjo casi al final de la frenética jornada en la que se conocían cientos de detalles de los documentos desclasificados del 23F. Justo cuando muchas personas leían las declaraciones

