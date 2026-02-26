Muere a los 93 años Antonio Tejero el día en el que se conocieron los documentos
REDACCIÓN / LA VOZ
MUGARDOS
Los primeros años de los 15 de condena que cumplió los pasó en el castillo de la Palma en Mugardos, donde cada tarde recibía visitas de simpatizantes y amigos26 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La muerte de Antonio Tejero se produjo casi al final de la frenética jornada en la que se conocían cientos de detalles de los documentos desclasificados del 23F. Justo cuando muchas personas leían las declaraciones