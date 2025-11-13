Un vecino ofrece un nicho para depositar la urna con las cenizas custodiadas en Cerdido desde el 2021

a. f. c. CERDIDO / LA VOZ

Diego Rodríguez, trabajador social del Concello de Cerdido, con la urna con las cenizas. JOSÉ PARDO

El Ayuntamiento encargará una placa con los datos del fallecido: «Chamou moita xente e algúns incluso viñeron por aquí»

14 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Los restos del vecino de Cerdido que permanecen en una urna guardada en el concello desde su fallecimiento, el 21 de enero de 2021, pronto serán trasladados al cementerio. Un vecino de la misma parroquia

