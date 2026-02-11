César Carreño, sacerdote e profesor: «Rezo cada domingo para que non gañe o Madrid»
Este coñecido frade mercedario de Ferrol é ademais historiador, cinéfilo, futboleiro, descendente dunha familia antifranquista e durante moitos anos alma da Semana Santa11 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Entre as persoas máis saudadas en Galicia cando van pola rúa debe de figurar César Carreño (Ferrol, 1965). Frade mercedario (dos que redimen aos cativos), sacerdote de pico e pa, historiador, profesor no Tirso de