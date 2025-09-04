Realizada en Lombok la autopsia de Matilde Muñoz, la ferrolana asesinada en Indonesia

Una sala del hospital Bhayangkara Mataram de Lombok, donde se realizó la autopsia de Matilde Muñoz PALOMA ALMOGUERA | EFE

La autopsia de la española Matilde Muñoz, presuntamente asesinada en la isla indonesia de Lombok hace dos meses, tuvo lugar este jueves en el hospital policial de Mataram, dijeron a EFE varias fuentes desde el centro.

La autopsia concluyó alrededor de las 11 hora local (5.00 en la España peninsular, tal y como confirmó Nyoman Madiasa, jefe de la unidad policial del hospital Mataram (Lombok), tras unas dos horas de procedimiento. El hombre señaló que la autopsia tuvo finalmente que comenzar antes de lo previsto porque el médico forense tenía otra cita. El doctor Arfi es el único forense disponible en la provincia de Nusa Tenggara Occidental, a la que pertenece Lombok y que comprende unas 400 islas, muchas deshabitadas.

El cuerpo de Muñoz fue hallado el sábado pasado en una playa de Senggigi (Lombok Occidental), después de que su círculo familiar y de amigas alertaran de su desaparición en julio.

La Interpol hará una investigación paralela sobre la muerte de la ferrolana asesinada en Indonesia Carla Elías

Muñoz, que cumplía 73 años este mes y había llegado en junio a Lombok, donde acostumbraba a pasar largas temporadas, fue presuntamente asesinada por un empleado del hotel Bumi Aditya, donde se alojaba, y un extrabajador del mismo establecimiento la madrugada del 2 de julio, según la Policía de la isla indonesia.

La familia de Muñoz tendría voluntad de que se proceda con la cremación del cuerpo en Lombok, según fuentes cercanas al caso, lo que imposibilitaría una segunda autopsia en España.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Hallado el cuerpo sin vida de la ferrolana Mati Muñoz en una playa de Indonesia Atlas

Nacida en Ferrol (A Coruña) y afincada en Mallorca, Muñoz acostumbraba a pasar largas temporadas en Asia, también en Lombok, a donde había llegado en junio. La Policía de Lombok acusa a los dos sospechosos de asesinato premeditado y robo a la española, y continúa con la investigación del caso.