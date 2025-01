El exdiputado de AGE Xabier Ron, profesor en Pontedeume, detenido por una denuncia de agresión sexual a una menor

XOÁN A. SOLER

La Guardia Civil detuvo este martes al exdiputado autonómico de Alternativa Galega de Esquerdas (AGE) Xabier Ron, profesor del IES Breamo de Pontedeume, en una operación iniciada, según las fuentes consultadas, a raíz de una denuncia por agresión sexual a una menor próxima al exdirigente de Izquierda Unida, pero que no es alumna del centro en el que el arrestado ejerce la docencia este año. La denuncia la presentó la madre de la presunta víctima en el partido judicial de Santiago, por eso la investigación la dirige el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital gallega.

Agentes de la Policía Judicial del instituto armado trasladaron al político, profesor de lengua francesa, al centro educativo eumés, donde registraron, en su presencia, su material informático. Fuentes próximas a la investigación señalan que lo que se buscaba, esencialmente, en los archivos informáticos de Ron registrados en el instituto, eran fotografías, que no consta que hallasen. Una de las fuentes consultadas afirma que la Guardia Civil se llevó, junto al detenido, uno de los ordenadores de Ron localizado en el instituto, aunque otras fuentes niegan dicho extremo y afirman que la Policía Judicial prosiguió sus registros más allá del IES Breamo sin haber hallado en este, al menos inicialmente, lo esperado. Los agentes también accedieron al domicilio del profesor y exdiputado para inspeccionar su vivienda y sus dispositivos informáticos.

Estas fuentes también descartan que en las imágenes buscadas pudiesen aparecer miembros de la comunidad educativa eumesa.

Ron formó parte del Parlamento de Galicia como representante de Alternativa Galega de Esquerdas (AGE), marca a la que llegó a través de Yolanda Díaz, con quien compartía militancia en Izquierda Unida. También fue candidato a la Alcaldía de Santiago por IU. Antes de trasladarse al instituto de Pontedeume ejerció la docencia en Ames.

Está previsto que mañana jueves pase a disposición judicial en Santiago. Hasta entonces sigue detenido.

Desde la Secretaría de Organización de Esquerda Unida se ha comunicado que «Xabier Ron non forma parte de ningún órgano de dirección de Esquerda Unida, polo menos desde hai oito anos. Ademais, nos últimos anos non tivo contacto con Esquerda Unida. Do mesmo xeito, non pertence a ningún órgano de dirección de Izquierda Unida, circunstancia que pode ser corroborada consultando a web oficial de Izquierda Unida, onde se listan as persoas que forman parte da dirección federal». También se indica que «asumimos a presunción de inocencia como principio fundamental do Estado de dereito e confiamos en que a Garda Civil continúe coas súas investigacións, garantindo a seguridade da comunidade no caso de que se teña cometido algún delito».

Desde el PP, por su parte, censuraron que «la izquierda no da abasto con los casos delictivos, desde la corrupción a las agresiones sexuales». «La corrupción tiene el denominador común de Sánchez y las agresiones sexuales, el de Yolanda Díaz. Después de haber encubierto a un pederasta en el Parlamento de Galicia y también a Íñigo Errejón, otro de sus compañeros está involucrado en una agresión sexual a una menor», apuntaron desde el partido.