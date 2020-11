Unos 150 hosteleros de Ferrol no pagarán por las terrazas

0

La Voz de Galicia

13/11/2020

Hosteleros, comerciantes y emprendedores, así como negocios del ámbito cultural y del espectáculo, tendrán acceso entre este año y el que viene a las bonificaciones fiscales aprobadas esta semana en pleno por el Concello de Ferrol. No solventará la situación económica que atraviesan estos sectores, algunos prácticamente paralizados por la pandemia, pero al menos insuflarán un soplo de alivio en sus cuentas.Tres son los tributos que se modificarán: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), más conocido como contribución; el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y la tasa por ocupación por mesas y sillas con finalidad lucrativa del dominio público, es decir, la de terrazas. En total, las bonificaciones supondrán para el Ayuntamiento dejar de ingresar varios cientos de miles de euros, aunque la cuantía dependerá de cuántas solicitudes reciban estas bonificaciones, algunas de las cuales se aplicarán de oficio.

Terrazas



Suspensión total de la tasa en 2020 y parte del 2021. Un total de 144 hosteleros, los que figuran actualmente en el padrón municipal de terrazas, no abonarán la tasa correspondiente a este año. Y tampoco lo harán durante parte del 2021, por lo menos, hasta que se levante el estado de alarma, cuya vigencia en estos momentos está fijada hasta el 9 de mayo. El Ayuntamiento ya no enviará los recibos, por lo que la exención se aplicará de oficio y no será preciso solicitarla. Esta medida está cuantificada en unos 86.000 euros por las cuotas no ingresadas este año y entre 40.000 y 45.000 por las del que viene. En total, las arcas municipales tendrán que prescindir de unos 130.000 euros por este concepto.

ibi

Rebaja del 20 %, pero solo para titulares de negocios. Se incorpora una bonificación de una quinta parte del recibo anual correspondiente al 2021 para paliar las «gravísimas consecuencias» en los inmuebles en los que se desarrollan actividades económicas. Pero con una matización: solo se podrán acoger a esta bonificación quienes las desarrollen de forma efectiva: es decir, si el titular del negocio lo es también del local. O bien, si existe un acuerdo con el propietario para asumir el pago del IBI, que deberá acreditarse con el contrato del alquiler donde se explicite y con la declaración jurada de ambas partes. Pero además, se introducen otras bonificaciones para el fomento del empleo, para que el Concello pueda adherirse al protocolo Concellos doing business Galicia, suscrito por la Xunta y la Fegamp. Se descontará la mitad del recibo a los inmuebles en los que se implante una nueva actividad económica, o se amplíen las instalaciones si crean hasta diez puestos de trabajo. Si los empleos son hasta veinte, será de un 75 % y del 95 % si superan la veintena. El plazo para solicitar esta rebaja será hasta el 31 de marzo, una vez entre en vigor la modificación de esta y las otras ordenanzas, tras la publicación ayer en el BOP.

iae

La mitad durante cinco años para nuevas aperturas. Quien inicie en Ferrol el ejercicio cualquier tipo de actividad empresarial tendrá durante cinco años una bonificación del 50 % en el IAE. No se aplicará en el caso de que la actividad se estuviese prestando anteriormente, bajo otra titularidad, ni son válidos fusiones ni escisiones. También se aplica el criterio de la promoción del empleo, en idénticos porcentajes de rebaja que el IBI. Y podrán beneficiarse de esta bonificación los negocios que incrementasen su plantilla con contratos indefinido, con una cuota máxima de 1.000 euros por puesto creado. Esta bonificación deberá solicitarse en los dos meses siguientes a la solicitud de alta en el impuesto.