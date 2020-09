El ANPA del Sofía Casanova pide a la Xunta la jornada continua

0

La Voz de Galicia La Voz

ferrol / la voz 26/09/2020 16:38 h

Desde el Anpa del IES Sofía Casanova quieren trasladar su malestar «ante la falta de resposta por parte da Administración educativa en relación á petición que trasladamos tanto dende a dirección do centro como dende a nosa organización, de posibilitar a xornada continua».

Los padres consideran que «esta proposta sería moi importante para o conxunto da comunidade educativa e, por extensión, para o resto da sociedade». «O motivo non é outro que evitar a aglomeración de alumnado que, cada martes, día no que a xornada lectiva se amplía ás horas da tarde, se produce nas inmediacións do instituto».

Creen que trasladar estas dos horas lectivas de tarde para la mañana, distribuyendo este tiempo a lo largo de la semana, «poderían axudar a minimizar o perigo de contaxio que este tipo de concentracións de persoas supón, como así veñen advertindo as autoridades sanitarias».

No entienden «o ninguneo que se está a facer por parte da Administración educativa á esta demanda, pois non acarrea ningún tipo de sobrecuste económico».