El Concello pontés lanza un programa para dinamizar el comercio y el turismo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia A. URGORRI

AS PONTES / LA VOZ 02/05/2020 17:04 h

El Concello de As Pontes quiere estar del lado de los que peor lo están pasando por la paralización económica derivada de la pandemia del covid-19, por eso pondrá en marcha la próxima semana Impulsa As Pontes, un proyecto de carácter transversal orientado a la dinamización económica de la villa en las áreas de comercio, hostelería y turismo.

A través de este programa, el grupo de gobierno local busca «dotar aos profesionais dos sectores máis afectados pola pandemia, de ferramentas que lles permitan saír nas mellores condicións da situación actual, ofrecéndolles un asesoramento individualizado e específico de cara a mellorar a súa competitividade», informan desde el Concello.

La responsable del área, Elena López, explicó que «a estratexia Impulsa As Pontes é o programa onde se incluirán todas as iniciativas e axudas que poidan supoñer un motor económico que contribúa a saír nas mellores condicións posibles desta crise».

En su primera fase, el programa estará orientado al sector del comercio y la hostelería y arrancará con una diagnosis que tiene como objetivo poder conocer la situación en la que se encuentran los establecimientos participantes en la estrategia, para pasar después a una etapa de formación conjunta para mejorar las capacidades. Después llegará una etapa de asesoramiento individualizado, realizando un seguimiento a cada uno de los comercios y pequeños negocios.

La última fase será la de promoción conjunta y la creación de una plataforma on line, a través de la que el Concello «quere contribuír a reducir o impacto do coronavirus na economía das persoas autónomas e pemes do municipio, e fomentar a transformación tecnolóxica dos comercios para impulsar o aumento do consumo».

Impulsa As Pontes también incluye «accións específicas para os distintos axentes do sector turístico co obxectivo de fomentar a competitividade e sustentabilidade da actividade turística nas Pontes».

Y por último, el Concello trabaja en la creación de un paquete de ayudas económicas directas, dirigidas a personas autónomas y micropemes. Desde el gobierno local recuerdan que en la villa hay casi 700 personas autónomas, y más de 370 están vinculadas al comercio, la hostelería y el turismo.