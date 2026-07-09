Nuevos retrasos en las estaciones gallegas y transbordos por autobús tras la avería ferroviaria en Ourense

Pasajeros afectados por los retrasos de trenes en la estación de Santiago, en la jornada del miércoles. Xoán A. Soler

Los problemas en los trenes de Galicia se multiplican y a las recientes incidencias se añadió el miércoles una nueva en la línea de altas prestaciones que une Ourense y Santiago. Se registró un problema en la catenaria a la altura de la localidad ourensana de O Irixo sobre las diez de la mañana que desencadenó un efecto dominó con retrasos generalizados y cancelaciones en los trenes durante todo el día, que afectaron a centenares de viajeros. En especial, vieron alterados sus planes los pasajeros con rutas previstas entre Galicia y Madrid, además de que trayectos dentro de la comunidad fueron suprimidos a medida que se acumulaban las horas sin soluciones.

Este jueves la jornada arranca de forma similar. El tren que debía partir a las 05.47 horas de Santiago rumbo a la estación madrileña de Chamartín, adonde debía llegar a las 08.56 horas, salió de la estación compostelana con 80 minutos de retraso. Desde Adif aclaran que este tren circuló además a menos velocidad al ir detrás de una exploradora que iba comprobando cómo estaba el trayecto. Además, los pasajeros de dos trenes de media distancia fueron finalmente trasladados por carretera. Se trata del tren que partía de la estación de Santiago a las 06.23 horas rumbo a Ourense y el que salía de la ciudad de As Burgas a las 06.40 horas con dirección Compostela.

Rebeca Recio, una pasajera del Avant 09071 A Coruña-Ourense, aclara que, en principio, iban a partir de Santiago en tren sobre las 08.16 horas, pero, finalmente, este trayecto desde Compostela también se cubrió por autobús.

El ADIF aclaraba ayer que todo se debió a una incidencia de la catenaria o del pantógrafo que provocó daños en trenes Avlo y Avant. Esta mañana aún no había previsión de restablecimiento. Se avanza que varios trenes seguirán circulando en el tramo afectado por vía única, lo que provoca los retrasos. «Se sigue trabajando en ello», inciden desde Adif.

Ayer, las estimaciones de trenes afectados ascendieron a unos 15 trenes. Desde la empresa ferroviaria declararon ser conscientes de los «retrasos considerables» que afectaron al pasaje y sus consecuencias: desde perder vuelos a no llegar a tiempo a festivales de música para ver al grupo de toda una vida. Este tipo de incidencias, según aclararon fuentes del ADIF, son «complejas» porque obligan a cortar la tensión e incluso las vías para proceder a la reparación y recomposición de la catenaria, unido a que implica la retirada del tren inicialmente accidentado.

Por su parte, Renfe achacó lo sucedido a «una catenaria defectuosa que provocó falta de tensión en toda la circulación ferroviaria». Añadieron que se vieron afectados tantos trenes entre Madrid y Galicia porque la mayoría pasan por la zona afectada, salvo aquellos que «nacen y mueren en Ourense». Ante lo sucedido, Renfe habilitó cambios y devoluciones gratuitos. «Intentamos facilitar la movilidad de todos», remarcaron.

La situación más complicada se vivió en la estación de tren de Ourense en un miércoles convertido en auténtica jornada de caos y desesperación. En un día en el que los termómetros rozaban los 40 grados en el exterior, el ambiente dentro de la terminal se volvió insoportable para los pasajeros, debido a que las puertas de acceso permanecieron abiertas constantemente, anulando el efecto del sistema de climatización.

Leer más: Caos y desesperación en la estación de Ourense: «Desde la una de la tarde ando tirada. Esto es insoportable»

Ante el riesgo de deshidratación por las largas horas de espera, los propios responsables de la estación tuvieron que solicitar el auxilio de la Cruz Roja, cuyos voluntarios acudieron para repartir agua entre los afectados, entre los que se encontraban niños y personas de avanzada edad. «Llevamos ocho horas esperando. Nos han tenido tres horas de pie en el andén de Santiago antes de meternos en un autobús hacia Ourense. Aquí dentro el calor es tremendo y solo nos han dado botellas de agua que están calientes», relataba con indignación Mariam, una pasajera que viajaba desde Vigo con destino a Extremadura. Por su parte, Begoña, otra de las afectadas que intentaba llegar a Ciudad Rodrigo, lamentaba la falta de alternativas: «Desde la una de la tarde ando tirada. Esto es insoportable».

1/21 Cruz Roja dio apoyo ofreciendo agua en una jornada de altísimas temperaturas Miguel Villar 2/21 Cruz Roja dio apoyo en la estación en una jornada de altísimas temperaturas Miguel Villar 3/21 Colas en la estación de Ourense Miguel Villar 4/21 Imágenes de la estación de Ourense tras los retrasos de los trenes con destino a Santiago Raúl Estévez 5/21 Aglomeración en el acceso a los andenes Miguel Villar 6/21 Colas para subir a los trenes Miguel Villar 7/21 Colas para subir a los trenes Miguel Villar 8/21 Colas en la estación Miguel Villar 9/21 Colas para subir a los trenes Miguel Villar 10/21 Colas para subir a los trenes Miguel Villar 11/21 Imágenes de la estación de Ourense tras los retrasos de los trenes con destino a Santiago Raúl Estévez 12/21 Imágenes de la estación de Ourense tras los retrasos de los trenes con destino a Santiago Raúl Estévez 13/21 Imágenes de la estación de Ourense tras los retrasos de los trenes con destino a Santiago Raúl Estévez 14/21 Imágenes de la estación de Ourense tras los retrasos de los trenes con destino a Santiago Raúl Estévez 15/21 Imágenes de la estación de Ourense tras los retrasos de los trenes con destino a Santiago Raúl Estévez 16/21 Imágenes de la estación de Ourense tras los retrasos de los trenes con destino a Santiago Raúl Estévez 17/21 Aglomeraciones de pasajeros en la estación de tren de Ourense por las incidencias con los trenes a Santiago MIGUEL VILLAR 18/21 Personas miran las pantallas de la estación de tren de Ourense para comprobar el cambio de horarios. MIGUEL VILLAR 19/21 Personal de la estación conversa con los usuarios perjudicados. MIGUEL VILLAR 20/21 Imagen del interior de la estación de Ourense. MIGUEL VILLAR 21/21 Decenas de pasajeros se agolpan en la estación de Ourense y observan las pantallas. MIGUEL VILLAR Doce horas de caos en la estación de tren de Ourense Raúl Estévez / Miguel Villar

«Es un caos, hay gente en la cafetería y la sala de espera tirada en el suelo»

Pero, desde ayer los testimonios de pasajeros afectados se suceden en varias estaciones gallegas. Leticia Castro es una de las pasajeras del tren AVLO Vigo-Madrid Chamartín. Subió en Vilagarcía a las 10.20 horas y tenía que llegar a las 14:15 a Madrid, algo que no ha conseguido a causa de la incidencia. A las 13.22 aún estaba en Santiago haciendo cola para subir a uno de los buses que le llevarán a Ourense.

Rememora que a la llegada del tren a Santiago esta mañana, estuvieron parados un rato y se emitió un aviso de incidencia que derivó en el desalojo del tren. «Hay muy poca información, pero hace un rato nos avisaron de que podríamos usar autobuses hasta Ourense y de ahí coger el tren a Madrid», detalló este mediodía. Tras verse obligada a bajar de su vagón en Compostela, permaneció en el andén hasta que cogió el bus dirección Ourense. «En la parte de cafetería y la sala de espera la gente está tirada por el suelo, es un caos», explicó. Remarca también que desde la empresa ferroviaria no les dieron bebida ni comida y critica que «ni los propios encargados de Renfe que estaban en las vías se enteraron de mucho».

Uno de los buses que llevará a pasajeros de Santiago a Ourense por una incidencia en la catenaria.

A las 13.30 horas logró subir a los buses —unos cuatro para todo el pasaje—, aunque con cierta confusión sobre si subía al correcto al juntarse este transporte con el habilitado temporalmente para cubrir el trayecto A Coruña-Santiago por la interrupción del tráfico en la ciudad herculina durante unos 15 días.

Castro viaja a la capital de España para ver un concierto de Foo Fighters en el festival Mad Cool a las 22.00 horas y espera llegar, aunque evidentemente a una hora más tardía de la que tenía inicialmente prevista. A su alrededor asegura que reina cierto nerviosismo, sobre todo de gente que ve que con el paso de las horas cada vez se complica más que puedan coger aviones que tenían programados desde Madrid. Otros pasajeros enfadados dirigieron sus quejas a los interventores y el personal de las vías, según cuenta.

«Pienso reclamar la devolución del billete, nos subimos al bus pero no tenemos ninguna información de hora de llegada a Ourense ni de cuándo saldrá el tren para Madrid», sentencia. A las 17.00 horas de esta tarde, la gallega aún no subió al tren que debe llevarle desde Ourense hasta la capital de España y denuncia un «embotellamiento» en la estación ourensana, ya que se han juntado los pasajeros gallegos afectados por la incidencia en la catenaria junto los que van a Alicante y otros destinos.

«Hay niños pequeños, gente mayor que se marea...estamos en la zona de antes de pasar el control de equipajes y el andén está vacío, no nos dejan pasar. Llamé a la policía local de Ourense tres veces pero no obtuve respuesta, estamos saturados», reconoce con pesimismo. A su vez, los avisos de los empleados de Renfe alega que no se escuchan porque no se usa la megafonía.

Joaquín Fernández es otro de los pasajeros afectados. Cogió un tren esta mañana en la estación de Chamartín con destino Vilagarcía de Arousa y a las 17.00 horas de esta tarde aún no llegó a su destino, sino que está «atrapado» en la estación de Ourense. Inició el trayecto a las 11.17 horas y debía llegar a su destino final pasadas las 14.30, pero no se cumplieron sus planes. «Estamos en Ourense y aún sin comer», protesta.

«Parece que estamos escapando de la guerra, no hay control en la estación de Ourense, todo el mundo empuja y no hay ni un guardia de seguridad. Los conductores de autobuses no saben nada, una persona que está informando tampoco sabe nada de lo que pasa...es un desastre de organización», concluye.

Otra de las afectadas por los retrasos derivados de la incidencia en la catenaria afirmaba en la estación de Ourense que estaba buscando soluciones para llegar a la capital cuanto antes. Tenía que haber subido al tren de las 12.30 horas con destino a Madrid, de donde parte el avión que la llevará de regreso a su casa, en Estados Unidos. Aunque contaba con llegar al vuelo, tuvo que cancelar los planes que tenía previstos para la jornada. «Está claro que vamos a retrasarnos mucho, así que toca cancelar algunas de las actividades que teníamos a ver si podemos recuperar algo de dinero de las reservas», explicaba. Una pareja, tras escuchar la noticia de la incidencia en la radio, se dirigió a la estación a pesar de que su tren no salía hasta cuatro horas más tarde. «La verdad es que nos quedamos más tranquilos estando aquí», afirmaba la pareja, que quería poder disponer de toda la información posible sobre su viaje ante el descontrol generado por este tipo de incidentes. Entre los pasajeros, la sensación general era la del descontento por las soluciones ofrecidas por la compañía. Para los viajes retrasados se estaban poniendo a disposición de los usuarios varios autobuses para realizar el trayecto, pero quedaba la duda del resto de trenes del día.

Pablo Estévez era uno de los ourensanos que iba a bordo del Avlo que tenía prevista la salida de Ourense a las 9.15 horas y que se quedó parado a la altura del concello de O Irixo: «El tren ya se retrasó media hora. Arrancó, circulamos quince minutos y se paró. Este pasajero explicó que estuvieron detenidos tres horas, sin aire acondicionado y sin luz, hasta que llegó otro tren para llevarlos a Santiago. Allí llegaron a las 13.30 horas. «Es una vergüenza», lamentaba.

La Xunta solicita explicaciones a Renfe

Desde la Xunta se han solicitado explicaciones a Renfe tras la interrupción de la circulación ferroviaria en O Irixo y reclaman al gobierno central que garantice los servicios y conexiones que necesita la ciudadanía gallega. Desde el gobierno gallego, destacan que les ha llegado información de usuarios afectados que necesitaron agua ante la ausencia de aire acondicionado. «Se trata de una nueva interrupción que afecta a los desplazamientos, por lo que exigimos al ejecutivo estatal explicaciones e información puntual sobre las causas de la incidencia», subrayan.

El conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, consideró «inaudita» la situación con «constantes atrasos, paralizaciones y cortes en las comunicaciones entre Galicia y Madrid por alta velocidad». Lamentó a su vez que «prácticamente todas las semanas se registra alguna incidencia» y calificó de «inaceptable» la frecuencia de estas incidencias, que a su parecer pueden aumentar la «desconfianza» de los usuarios en este medio de transporte.