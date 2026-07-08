Se registran retrasos en los trenes Ourense-Santiago a causa de una incidencia en la catenaria

Pasajeros esperando en el andén de la estación de Santiago. Á. SEVILLA

Los problemas en los trenes de Galicia continúan y este miércoles Adif ha informado de retrasos en la línea de altas prestaciones que une Ourense y Santiago a causa de una incidencia en la catenaria a la altura de la localidad ourensana de O Irixo. Desde la empresa ferroviaria trasladaron que ya se está trabajando para solucionar los inconvenientes a la mayor brevedad posible. Esto ha provocado a su vez retrasos en otros trenes que tenían previsto salir de Santiago con destino Chamartín. Uno de ellos es el Avlo 04494, que tenía que salir a las 10.50 horas de Santiago, pero no ha podido hacerlo por la incidencia en el tren de Ourense. Los pasajeros en Santiago ya estaban dentro de sus vagones, pero tuvieron que bajar, teóricamente para que este convoy pueda recoger a otros pasajeros en Ourense y llevarles a Santiago. Posteriormente se subirán en la capital gallega quienes se bajaron previamente con destino final Chamartín. El tiempo estimado de retraso es de dos horas.

«No hay información sobre a qué hora saldremos y hay gente que tiene que coger aviones durante la tarde en Madrid y ve que ya no le da tiempo», señaló un afectado. La abogada y exdiputada Laura Seara escribió al respecto en una red social: «Atención. Tren Avlo de Ourense a Santiago (viene de Madrid) parado más de 1 hora al sol, sin aire, sin personal, sin cafetería, sin información. Solo nos han dicho hace una hora que falla la catenaria. Esto no puede ser».

Este tipo de sucesos se repitieron recientemente. El pasado jueves estuvo cortada durante más de cinco horas la circulación ferroviaria entre Galicia y la meseta. Una incidencia que estuvo relacionada con la falta de tensión en la catenaria, la red de cables aéreos que suministra energía eléctrica a los trenes pero que se detectó antes de que se iniciasen los servicios comerciales, por lo que afectó a todos los trenes que debían circular esa mañana por ese punto. Concretamente, se vieron afectados todos los convoyes de alta velocidad que debían pasar entre A Gudiña y Puebla de Sanabria, puntos entre los que ocurrió la avería. Los retrasos afectaron al trayecto entre Madrid y Galicia, tanto en el tramo León-Galicia como en la línea Castilla-Madrid.

Asimismo, el pasado 25 de junio un Avlo batió récords de retraso mientras cubría el trayecto entre Madrid y Vigo, un viaje, que según los pasajeros estuvo marcado por la desinformación, retrasos y una avería que obligó a evacuar a cientos de pasajeros en mitad de la noche. Fueron las cuatro de la mañana cuando el tren llegó a la estación de Ourense, más de siete horas después de la hora prevista, las 20.42. Además, los problemas comenzaron mucho antes de subir al convoy en la estación de Chamartín, donde la salida estaba programada para las 18.06 de la tarde.