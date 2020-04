La obra del saneamiento de A Malata supera ya el 50 % de su ejecución

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia ANTÍA URGORRI

FERROL / LA VOZ 25/04/2020 04:00 h

El avance de las obras de A Malata, que ha retomado la Xunta después de que el Gobierno central permitiese continuar con las actividades no esenciales, ya se encuentran a más del 50 % de ejecución, lo que permitirá, según las previsiones de la Consellería de Infraestruturas, lograr en unos meses el saneamiento integral de la ría de Ferrol.

La titular del departamento autonómico, Ethel Vázquez, supervisó esta misma semana por videoconferencia el avance de los trabajos, y comprobó las medidas de seguridad y protección de la salud que se están tomando entre los trabajadores con motivo de la pandemia del Covid-19, como mantener las distancias de seguridad o el uso de mascarillas y guantes.

En este sentido, la Xunta informa que se puso a disposición de los profesionales de la construcción «instrucións de prevención específicas para o sector e tamén se habilitou unha canle para a adquisición de material de protección a prezo de custo».

Hace una semana

Fue la semana pasada cuando se reiniciaron las tareas después de que se levantase el cese general de actividades no esenciales. Según la información que aporta la Xunta, las obras avanzan «a buen ritmo», y el tanque de tormentas del entorno del CIS de A Cabana se encuentra ya casi terminado y solo pendiente de la instalación de los equipos y de las acometidas.

También la estructura de regulación de A Malata, detallan desde la consellería, se encuentra muy avanzada y ya se ejecutaron más de 1.350 de los 4.000 metros de colectores interceptores proyectados.

La previsión que maneja el departamento autonómico de Ethel Vázquez es que antes del verano se pueda conectar a la red de saneamiento el entorno de A Cabana, «co que a metade da enseada quedará libre de vertidos mentres se completan as obras na zona de A Malata».

Videoconferencia

Ethel Vázquez, que estuvo acompañada en la videoconferencia por la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, y el delegado territorial de la Xunta, Ovidio Rodeiro, hizo hincapié en que continuar este proyecto hidráulico «supón manter activo un investimento público da Xunta de sete millóns de euros en Ferrol e, desa forma, garantir 25 postos de traballo directos que están asociados á execución deses traballos».

Una prioridad

Por último, la titular del departamento autonómico puso en valor que «se avanza nunha das grandes prioridades da Xunta na última década, que é o saneamento integral das rías galegas polo ben do medio ambiente, do turismo, da pesca e do marisqueo».