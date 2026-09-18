La gerente de Ferraz declara que Cerdán tenía poder para efectuar «cualquier acción»

Ana María Fuentes Pacheco, gerente del PSOE, en su comparecencia en el Senado ante la comisión de investigación del caso Koldo. VÍCTOR LERMA / EFE

Los audios del interrogatorio de Ana María Fuentes Pacheco, imputada en el caso cloacas de Ferraz, dibujan con bastante precisión dónde situaba la gerente federal del PSOE el poder de Santos Cerdán dentro de Ferraz. «El secretario de organización es la persona que ostenta la máxima responsabilidad, es el representante legal; por lo tanto, tiene poder para efectuar cualquier tipo de acción», declaró ante el juez Santiago Pedraz.

En el audio íntegro de su comparecencia el pasado 9 de septiembre, Fuentes atribuyó directamente al entonces número tres socialista varias decisiones de contratación y reconoció que el partido no le reclamó explicaciones cuando comenzaron a conocerse públicamente los movimientos de Leire Díez.

La gerente, responsable de las cuentas, los presupuestos, los recursos humanos y «todo lo referente a los temas económicos y financieros», explicó que su labor estaba centrada en «la gestión pura y dura» y no en la actividad política. Pero dejó claro que el secretario de organización disponía de una amplísima capacidad de decisión. «Todos los actos se formalizan mediante la gerencia», precisó, aunque la iniciativa podía partir directamente de organización.

La parte más incómoda del interrogatorio llegó al abordar la figura de Leire Díez. Fuentes aseguró que no la conocía, que jamás la había visto en la sede socialista y que desconocía que se gestionaran para ella billetes de tren, avión u otros desplazamientos. «Lo he sabido a posteriori y porque ha salido en los medios de comunicación», afirmó.