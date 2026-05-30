La UCO se llevó de Ferraz los protocolos anticorrupción del PSOE para saber quién autorizó los pagos a la trama corrupta
MADRID / COLPISA
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El juez buscar reconstruir si las facturas atribuidas a la red de Leire Díez pasaron por los cauces ordinarios del partido o si se usó una vía paralela30 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Era uno de los objetivos fundamentales de los agentes del teniente coronel Antonio Balas en el «requerimiento de información» en la sede de Ferraz como si de un registro de los de toda la vida