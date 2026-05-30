La UCO se llevó de Ferraz los protocolos anticorrupción del PSOE para saber quién autorizó los pagos a la trama corrupta

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se llevan documentación de la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, por orden del juez Santiago Pedraz. RODRIGO JIMÉNEZ

Era uno de los objetivos fundamentales de los agentes del teniente coronel Antonio Balas en el «requerimiento de información» en la sede de Ferraz como si de un registro de los de toda la vida