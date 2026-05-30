La UCO se llevó de Ferraz los protocolos anticorrupción del PSOE para saber quién autorizó los pagos a la trama corrupta

M. Sáiz Pardo / M. Balín MADRID / COLPISA

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Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se llevan documentación de la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, por orden del juez Santiago Pedraz.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se llevan documentación de la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, por orden del juez Santiago Pedraz. RODRIGO JIMÉNEZ

El juez buscar reconstruir si las facturas atribuidas a la red de Leire Díez pasaron por los cauces ordinarios del partido o si se usó una vía paralela

30 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

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