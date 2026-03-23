Una mujer trans denuncia ser brutalmente agredida por ocho personas en León

Imagen del estado en el que quedó una mujer transexual tras recibir una paliza en La Bañeza (León). Plataforma Trans España | EFE

«Nunca pensé hacer un vídeo de este estilo, porque siempre lo había visto en redes sociales, lo había oído, visto en el periódico, me había parecido terrible, terrorífico, pero nunca pensé que me llegara a pasar a mí», así es el desgarrador inicio de un vídeo de 9 minutos en el que Bianca detalla por qué aparece ante la cámara con golpes y magulladuras, además de con un profundo pesar tras lo ocurrido en La Bañeza (León) este fin de semana.

Esta mujer explica que a la salida del trabajo decidió ir a tomar algo a un sitio que suele frecuentar. «Me tomé una copita, super tranquila, muy bien todo», y adjunta imágenes de cómo se encontraba antes del incidente. Sigue el relato contando que fue al servicio antes de irse, «al servicio de mujeres, que es el género que me corresponde, lo pone en mi DNI y aunque no lo pusiera, soy una mujer trans. Soy mujer», afirma Bianca.

Allí, explica que dentro hay cuatro personas en el baño, dos de ellas dentro del único urinario «haciendo lo que parece ser mantener relaciones» y «cuando tú te estás haciendo mucho pipí, que no te aguantas y te quieres ir a casa y ves que están ahí dale que te pego y solamente hay un baño, decidí llamar a la puerta porque sabía que las de delante no iban a entrar», comenta Bianca sobre las otras dos personas que «estaban riéndose delante de mí». Al llamar a la puerta, sigue contando, las dos personas de fuera la «empezaron a atacar con comentarios» y preguntas: «¿Por qué llamas a este baño si este es el baño de mujeres? Vete al baño de hombres, que es lo que eres», recoge Leonoticias.

Bianca asegura ser una chica tranquila y pacífica, y que no dijo nada. Las dos personas que estaban dentro «salieron como fieras y empezaron a a tocarme la cara y me tiraron las gafas al suelo y me dijeron: 'Ay, travelo, no sé qué, te crees que eres es mujer, vete al baño de hombres, vete al baño de hombres'.» Ante el acoso y que se sentía molesta, esta chica, concursante en certámenes como Miss Trans Zamora, explica que le dio un empujón a una de esas personas para entrar al baño, momento en el que la agarraron del pelo y la partieron una botella en la cabeza. La agredida muestra más imágenes del estado de su cara después de esa agresión: «Lo terrorífico del ensañamiento y del odio que hubo en ese lugar y bueno, pues la verdad que me siento destrozada».

Cuatro contra una

«Después de agarrarme del pelo y partirme la botella, yo me encerré en el baño corriendo, me encerré en el baño de aterrorizada porque eran cuatro contra una», prosigue Bianca con el relato. Afirma que se quedó apoyada contra la puerta para que no entraran y que cuando se fueron, «porque seguían en la puerta para seguir cascándome», se dispuso a salir para irse a casa.

Al salir, explica, una chica que había visto lo ocurrido le pregunta si está bien, momento en el que «ya no vienen 4, vienen 10», hombres y mujeres que le preguntan a quién ha pegado, que se queda paralizada y que de repente «todo se nubló. Le apagaron la luz a esa chica que tanto brillaba y que tanto ha luchado por ser quien soy hoy en día, y fue horrible».

«Cirugía para salvarme el ojo»

«Esa multitud enfurecida se me echó encima y me hicieron lo que podéis ver en estas imágenes», comenta mientras en el vídeo se ven algunas de esas fotos, pero no un vídeo completo que la propia víctima considera «muy explícito». Bianca explica como de allí fue al hospital con una ambulancia que la recogió, «evidentemente, destrozada por dentro y por fuera, porque que en pleno 2026 me tengan que hacer este destrozo que me han hecho, que me han tenido que poner siete puntos en el párpado, y recortármelo también. O sea, me han hecho una pequeña cirugía rápidamente para salvar el ojo».

Sigue el relato de Bianca con tono de denuncia porque ella afirma que las personas que la agredieron «siguieron de fiesta tan normales» después de que llegara «la policía». Bianca cree que el único motivo para haber sufrido la agresión es su condición: «Mi libertad era su prejuicio», afirma al tiempo que explica que «una de ellas se ve que me conocía por redes porque hizo un comentario gracioso para ella que fue: 'Mira, mira la Miss, mira la Miss', mientras me arañaba y otra me agarraba por el pelo», mientras otras personas las pedían que pararan.

En ese momento se produce una pausa en la agresión, pero no dura mucho porque es cuanto en el ojo recibe un golpe que la provoca un derrame y el citado corte en el párpado: «Me han advertido que me va a quedarme una marca para toda la vida ya aquí, pero para mí no va a ser una cicatriz de perdedora y de humillación, no. Va a ser una marca de guerra. A pesar de eso sigo aquí y seguiré brillando. Han intentado partirme a la cara para que, a lo mejor, no me presentara al concurso o que fuera desfigurada, pero de aquí a allí espero recuperarme y volver a brillar como lo solía hacer siempre», sostiene Bianca, que termina con un mensaje de agradecimiento a las muestras de apoyo y preocupación.

«Alcemos la voz porque esto no puede seguir pasando, somos personas, no somos seres inertes; somos personas y merecemos respeto y merecemos libertad», finaliza en un alegato compartido por redes sociales y que ha provocado que se llame a concentrarse por el colectivo trans, como el próximo sábado 28 de marzo en la plaza Pedro Zerolo en Madrid.