Un hombre mata a tiros a una mujer y después se suicida en Zaragoza
ESPAÑA
Se investiga la relación entre ambos fallecidos para determinar si se trata un nuevo crimen machista21 mar 2026 . Actualizado a las 10:54 h.
Una mujer ha muerto tiroteada este sábado en Zaragoza por un hombre que luego se ha suicidado en un crimen ocurrido en el barrio zaragozano de Las Fuentes, han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón. El suceso se ha producido a las 9.20 horas en la calle Cardenal Cisneros, cuando un hombre ha disparado sobre la mujer y luego contra sí mismo muriendo los dos.
El delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán, se ha desplazado al lugar de los hechos mientras se investiga la relación entre ambos fallecidos para determinar si se trata un nuevo crimen machista.
Noticia en ampliación
Teléfono contra el maltrato: 016
Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.
En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.