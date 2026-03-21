Investigan el asesinato de una niña de tres años en Torrevieja como posible caso de violencia vicaria

Un vehículo de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. Captura EFETV | EFE

La Guardia Civil investiga el asesinato de una niña de tres años en Torrevieja (Alicante), cuyo padre también ha sido hallado muerto, al parecer, tras haberse suicidado, como un posible caso de violencia vicaria.

Los hechos se habrían producido durante la noche, en circunstancias que todavía se están tratando de esclarecer. La localización de ambos cuerpos en el domicilio del progenitor —un hombre de unos 40 años— es, por ahora, uno de los elementos clave de la investigación, que busca reconstruir la secuencia exacta de lo ocurrido.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha reaccionado públicamente a través de la red social X, donde ha expresado su conmoción por lo ocurrido: «Conmocionada ante el asesinato de una menor en Alicante. Terrorismo insoportable. Todo mi cariño para su familia y amigos». También desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género han confirmado, en el mismo canal, que se encuentran recopilando datos sobre este posible caso de violencia vicaria, a la espera de que la investigación permita confirmar la naturaleza de los hechos.

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