Los críticos de Vox acusan a Abascal de ordenar que los acosen en las redes

Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith, de VOX Guillén | EFE

La guerra interna en Vox se recrudece. Los purgados acusan al líder, Santiago Abascal, de haber ordenado acosarlos en las redes y los fieles a la dirección nacional aseguran que las protestas están organizadas por el PP. Todo ello, en un clima de filtraciones cruzadas para sostener los respectivos relatos. El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, que sigue afiliado a Vox, calificó de «patético» a Abascal y denunció que se ha incitado a cargos del partido a que le ataquen en las redes. «Patético, Santi, patético», afirma en un mensaje en X, acompañado de un correo en el que un miembro de Vox le asegura que los responsables de comunicación de la formación enviaron «instrucciones» a sus homólogos en las comunidades para que le ataquen en redes y defiendan a Abascal.

El todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, lanzó este jueves una advertencia al secretario general del partido, Ignacio Garriga, al que instó a que su «próxima filtración» sea el «modelo 347», en referencia a la necesidad de transparencia en las cuentas. Denunció haber sufrido un «boicot» interno, además de acusaciones que considera «delirantes», como una supuesta colaboración con el PP. «No puedo aceptar que los cuatro que han secuestrado un proyecto político al servicio de los españoles, convirtiéndolo en su gallina de los huevos de oro, vayan dando lecciones», aseguró.

Filtraciones de correo internos

El diario El Español publicó este jueves un correo del secretario general, Ignacio Garriga, a Ortega Smith en el que le recuerda que fue él quien elaboró «un informe durísimo contra Rocío Monasterio e Iván Espinosa para pedir su cabeza» y que ellos pidieron que se sometiera a Ortega Smith a un «tratamiento psiquiátrico por su trato agresivo y violento con las mujeres». Espinosa, Monasterio y Ortega Smith comparten ahora las críticas a Santiago Abascal.

La dirección de Vox contraatacó a los críticos asegurando que el manifiesto que han impulsado para exigir un congreso del partido forma parte de una estrategia de la dirección nacional del PP para «malmeter», intentar «desestabilizar» y «socavar la moral» de los simpatizantes. Así lo aseguró el secretario general del grupo parlamentario de Vox, José María Figaredo, que vinculó esa supuesta táctica a las diferencias internas en el PP respecto a los pactos en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Según Figaredo, Génova está detrás del manifiesto y de la «ofensiva brutal» de entrevistas de los «díscolos» en medios de comunicación afines al PP.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, salió al paso de esas acusaciones. «¿De verdad se va a hacer responsable al PP de las decisiones de otro partido político? Eso no es justo, pero no solo no es justo, es que es falso», aseguró. «Nada tenemos que ver», subrayó, además de afirmar que el PP no ha hecho «una sola manifestación sobre las decisiones que ha tomado Vox» en relación «con su líder en Murcia, en Castilla y León, en otros ayuntamientos o con su anterior portavoz del grupo parlamentario», en referencia a los dirigentes purgados.