Los díscolos de Vox reclaman un congreso extraordinario para debatir el futuro del partido
MADRID | COLPISA
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Espinosa de los Monteros, Ortega Smith y una decena de exdirigentes del partido promueven un manifiesto donde exigen «una revisión completa de su arquitectura interna», advirtiendo de que no deben «lealtad» a Abascal y sí «a las ideas»18 mar 2026 . Actualizado a las 07:45 h.
Cambiar Vox desde dentro pese a las dificultades y el poder casi absoluto de Santiago Abascal es el reto y no precisamente pequeño. Las voces díscolas con el presidente de la formación de extrema derecha