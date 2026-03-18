Los díscolos de Vox reclaman un congreso extraordinario para debatir el futuro del partido

Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith, en una imagen de archivo JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

Cambiar Vox desde dentro pese a las dificultades y el poder casi absoluto de Santiago Abascal es el reto y no precisamente pequeño. Las voces díscolas con el presidente de la formación de extrema derecha