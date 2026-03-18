IU urge a acelerar la marcha de Yolanda Díaz, y el PP critica su viaje a Hollywood

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Presidencia Félix Bolaños, durante la sesión de control al Gobierno celebrada este martes por el pleno del Senado. Borja Sánchez-Trillo | EFE

Tras el descalabro de las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE en los comicios del pasado domingo en Castilla y León —donde no obtuvieron representación—, el coordinador general de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, urgió al Movimiento Sumar, los comunes y Más Madrid a acelerar la elección del candidato de su alianza para las próximas generales, al advertir de que en política «los vacíos no son beneficiosos». Así lo trasladó en una rueda de prensa celebrada en Sevilla en referencia a la necesidad de esclarecer quién ostentará el liderazgo de esa futura coalición —presentada el pasado 21 de febrero en Madrid—, una vez que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, renunció a repetir como cabeza de cartel electoral. «Creo que esa aceleración tiene parte de una lógica y de un sentido común que yo estoy convencido que comparte toda la organización», recalcó.

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7.000 euros y billetes «business»

Este martes, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, la portavoz del PP, Alicia García, afeó a Díaz que se fuera a Hollywood para «desfilar en la alfombra roja» mientras muchos españoles tienen problemas para «llenar la nevera». «Más de 7.000 euros de viaje, señora Díaz, pero claro no podía ir de turista, no; tenía que ir en business y con su equipo. Igual pensaba usted recoger dos premios: el Oscar a la mejor película, La gran estafa, o el Oscar al escaño cero en Castilla y León. ¡Comunismo de pancarta! Es tan falso como su feminismo y su pacifismo», lanzó García. La ministra dijo que su viaje a EE.UU. para ir a los premios donde estaba nominada la película Sirat, de Oliver Laxe, pretendía «defender la creación artística», y recordó que el conselleiro de Cultura, José López Campos, también acudió.

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Además, la senadora del PP Rosa María Gallego comparó a Díaz con una «lavadora estropeada: anuncia muchos programas pero no funciona ninguno», mientras la ferrolana afeó a los populares que voten «en contra de todas las normas» que benefician a las mujeres.