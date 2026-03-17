La izquierda alternativa abre otro proceso de reflexión tras la debacle electoral

La co-coordinadora de Sumar, Lara Hernández durante la rueda de prensa ofrecida este lunes en la sede de la formación , en Madrid. Borja Sánchez-Trillo | EFE

Ya le han visto las orejas al lobo. El descalabro a la izquierda del PSOE en las autonómicas de Castilla y León ha sido tal que hasta el fundador de Podemos Pablo Iglesias le dio este lunes la razón al republicano Gabriel Rufián y reconoció la necesidad de reconstruir este espacio de cara a las generales. «No es sencillo, pero quiero ser optimista; creo que todo el mundo tiene claro lo que toca hacer», dijo en RNE, antes de comparar la política con las salchichas. «Las comes, pero no debes preguntar qué se ha tenido que hacer para fabricarlas», bromeó. Su coportavoz y candidato en los comicios de este domingo, Pablo Fernández, que perdió su escaño como procurador, tachó los resultados de «demoledores», y avanzó que tomarán «la mejor decisión» para que la izquierda esté «lo más fuerte posible» y logre frenar a PP y Vox.

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Los magentas abordan su hoja se ruta y el vacío de liderazgo

También el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, reclamó «responsabilidad» a los partidos para que la izquierda esté «a la altura» y vaya unida a las urnas en el 2027. «Tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo bien», declaró en un acto en su departamento. Coincidió la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, que anunció que la formación reunirá el próximo sábado a su órgano de dirección para abordar la hoja de ruta de su proyecto político y el vacío de liderazgo dejado por Yolanda Díaz. «Necesitamos articular más procesos de reencuentro para ser más competitivos [...], y salir a la ofensiva» para revalidar un tercer gobierno de coalición, defendió en una rueda de prensa en Madrid.

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La portavoz federal de Izquierda Unida, Eva García Sempere, que calificó los resultados de «terrible noticia», apeló a ultimar una «propuesta política conjunta de la izquierda transformadora de amplia base», como la ya emprendida junto a Movimiento Sumar, los comunes y Más Madrid. Desde esta última formación, su portavoz, Manuela Bergerot, negó, en cambio, que las fórmulas electorales sean «extrapolables» a otras comunidades autónomas donde existen siglas con arraigo territorial.

Incluso la portavoz ejecutiva federal del PSOE, Montse Mínguez, instó a una «reflexión» a los partidos a su izquierda: «Ojalá unifiquen sus fuerzas».