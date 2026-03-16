Vota y opina: ¿Quién crees que sale más reforzado tras las elecciones en Castilla y León?

Imágenes de archivo durante la campaña en las elecciones en Castilla y León de Feijoo (PP), Sánchez (PSOE) y Abascal (Vox)

El PP ganó con autoridad en Castilla y León. Mejoró sus resultados —dos escaños y cuatro puntos más— y se mantiene como fuerza hegemónica de la derecha. El PSOE, con el candidato Carlos Martínez, se recupera y crece en votos y escaños por primera vez en el último ciclo electoral. Por su parte, Vox ve frenado su ritmo de crecimiento. Ese es el resumen de unas elecciones en Castilla y León que dejan de nuevo un escenario en el que los populares son los únicos con opciones de gobernar, aunque necesitarán para ello el apoyo del partido de Santiago Abascal. El PP de Alfonso Fernández Mañueco consigue 33 escaños, dos más de los 31 que tenía hasta ahora, y un 35,4 % de los votos, mientras que el PSOE (30,8 %), con 30 procuradores, suma dos a los 28 que consiguió en 2022. Vox, que tenía 13, sube a 14.

Tras conocer los resultados, Mañueco compareció tras su victoria y ofreció un «Gobierno para todos». Aseguró haber recibido de los electores un mensaje de «diálogo, acuerdo y pacto» y apuntaba así a una alianza con Vox. El no a la guerra de Pedro Sánchez y la defensa de lo público hecha por el candidato socialista, Carlos Martínez, explican, según fuentes de Ferraz, la movilización de su electorado, que permitió al PSOE resistir como segunda fuerza. Las negociaciones entre el PP y Vox para formar gobierno en Castilla y León comenzarán este lunes mismo. Esta fue la advertencia que hizo anoche en Valladolid el candidato de la ultraderecha, Carlos Pollán.

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