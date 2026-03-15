Cuando el jefe antidroga trabaja para el narco
VIGO / LA VOZ
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Luis Fernández, al frente de la Udyco de Valladolid hasta el pasado diciembre, fingió incinerar un alijo para dárselo a sus socios y la madame de un piso de citas; también usaba su coche oficial para reuniones y llevar cocaína15 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Se consideró la investigación más importante contra el tráfico de drogas en la comunidad de Castilla y León; una de esas operaciones que derivan en rueda de prensa, mesa con escudo corporativo y mantel sobre