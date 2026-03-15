Cuando el jefe antidroga trabaja para el narco

Luis Fernández, en el acto en Pucela por el patrón de la Policía Nacional en el 2022 como jefe de grupo de la Udyco con sus condecoraciones de gala Carlos Espeso (El Norte de Castilla)

Se consideró la investigación más importante contra el tráfico de drogas en la comunidad de Castilla y León; una de esas operaciones que derivan en rueda de prensa, mesa con escudo corporativo y mantel sobre