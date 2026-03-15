Cuando el jefe antidroga trabaja para el narco

Javier Romero Doniz
Javier Romero VIGO / LA VOZ

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Luis Fernández, en el acto en Pucela por el patrón de la Policía Nacional en el 2022 como jefe de grupo de la Udyco con sus condecoraciones de gala
Luis Fernández, en el acto en Pucela por el patrón de la Policía Nacional en el 2022 como jefe de grupo de la Udyco con sus condecoraciones de gala Carlos Espeso (El Norte de Castilla)

Luis Fernández, al frente de la Udyco de Valladolid hasta el pasado diciembre, fingió incinerar un alijo para dárselo a sus socios y la madame de un piso de citas; también usaba su coche oficial para reuniones y llevar cocaína

15 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Se consideró la investigación más importante contra el tráfico de drogas en la comunidad de Castilla y León; una de esas operaciones que derivan en rueda de prensa, mesa con escudo corporativo y mantel sobre

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