Los restos de la desaparecida en Badajoz estaban debajo de una baldosa en la casa de los detenidos

Forenses de la Guardia Civil salen de la casa de los dos hermanos detenidos en Hornachos, en la provincia de Badajoz Jero Morales | EFE

El círculo se va cerrando en el caso de Francisca Cadenas, una mujer que llevaba nueve años desaparecida desde que se le vio por última vez en la localidad de Hornachos, en Badajoz, donde residía. La Guardia Civil encontró sus restos debajo de una baldosa situada en patio interior de la casa de sus vecinos, dos hermanos arrestados el miércoles, que están a la espera de pasar a disposición judicial.

Los investigadores han realizado ya un gran avance. Han localizado varios huesos de Cadenas, que llevaba desaparecida desde el 2017, aunque queda por apuntalar la hipótesis más lógica: que se trató de un crimen. Hasta ahora los dos detenidos siguen proclamando su inocencia a pesar de los indicios. Los hermanos, de 50 y 55 años, estuvieron desde el principio en punto de mira de la Guardia Civil, pero también otras personas que como ellos residen en Hornachos, un pueblo con apenas 3.000 habitantes.

La resolución del caso de la desaparición se precipitó en los últimos días. Agentes de la UCO citaron a los hermanos para interrogarlos. Uno de ellos estuvo casi seis horas hablando con ellos el pasado lunes. El martes, los dos se negaron a hacerlo. El miércoles se producía el registro en la casa en la que residían, situada a pocos metros de la de Francisca Cárdenas, que fue vista por última vez el 9 de mayo de 2017 cuando salió de vivienda a despedir a unos amigos. No se llevó ni móvil ni documentación.

Los restos óseos fueron analizados por un equipo forense, que confirmó que se trataban de los de Francisca Cárdenas.