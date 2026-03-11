Tres niños heridos, dos de ellos graves, en una explosión en una práctica de química en una escuela de Gerona

La escuela de Gerona en la que tuvo lugar el accidente David Borrat | EFE

Tres menores de 9 años han resultado heridos, dos de ellos graves, por quemaduras tras una explosión producida durante la realización de un experimento de química en el exterior de la escuela L'Entorn de Porqueres, en Gerona. Según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), los dos alumnos con heridas más graves, un niño y una niña, han sido evacuados al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, uno en helicóptero medicalizado y el otro en ambulancia. El tercer menor, que tiene quemaduras leves, ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Josep Trueta de Gerona. El jefe territorial del SEM, Jordi Giménez, ha explicado en declaraciones a los periodistas que el menor evacuado en helicóptero presentaba quemaduras distribuidas por diferentes partes del cuerpo, mientras que el trasladado a Barcelona en ambulancia tenía heridas «potencialmente graves».

Los tres niños heridos se encontraban realizando un experimento en el patio de la escuela en el momento del accidente, según ha explicado el director de los servicios territoriales del Departamento de Educación en Gerona, Miquel Marcé. En ese momento, en el patio se encontraban entre 10 y 12 alumnos de la clase, lo que supone más o menos la mitad, ya que en algunas materias se desdoblan los grupos para trabajar mejor. Los tres heridos se encontrarían, al parecer, en una zona del patio más apartada del resto de alumnos.

Marcé ha apuntado que para realizar el experimento los alumnos habrían mezclado alcohol con algún otro elemento más inflamable, aunque aún se desconoce con detalle lo ocurrido. «Era un experimento sencillo que se había hecho otras veces sin que hubiera pasado nada», ha apostillado. Por su parte, los Bomberos de la Generalitat, que han recibido el aviso del accidente hacia las 10:47 horas, han explicado que, al parecer, «habría explotado una botella haciendo un experimento». El alcalde de Porqueres, Francesc Castanyer, ha asegurado que se trata «de un accidente puntual en un experimento de laboratorio que se hacía en el exterior» y ha destacado que «la escuela es segura y esperemos que todo sea una anécdota». Los demás alumnos de la escuela y los profesores se encuentran bien, aunque recibirán atención psicológica si lo requieren.

El accidente ha llevado a la activación de tres dotaciones de los bomberos de la Generalitat así como de dos helicópteros, cinco ambulancias y un equipo de psicólogos del SEM. El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, que se encarga del Departamento de Educación durante la baja de la consellera Ester Niubó, ha expresado en su cuenta de X su deseo de «una rápida recuperación de los niños afectados». «Agradecemos la tarea de todos los cuerpos de seguridad y la de los docentes que han actuado con rapidez y coordinación», ha dicho.