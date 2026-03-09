Los bomberos hallan un cadáver cerca del vehículo arrastrado por el agua en Barcelona

Submarinistas peinan el río Mogent, en Llinars del Vallès (Barcelona). BOMBERS GENERALITAT | EUROPAPRESS

Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña localizaron este domingo al mediodía el cuerpo sin vida de un hombre en el río Mogent en Llinars del Vallès (Barcelona), a la espera de identificar si se trata del hombre desaparecido el viernes tras ser arrastrado por el agua cuando circulaba con su furgoneta.

En un comunicado, los bomberos confirmaron el hallazgo del cadáver en el margen izquierdo del río, a unos 400 metros del punto donde se encontraba el vehículo que había sido arrastrado unos 2,4 kilómetros. «Coincide con la descripción de la persona que se estaba buscando», aseguró Oriol Pellisa, subinspector de los bomberos, informa La Vanguardia.

Buscan a una mujer asturiana

Este domingo, también se reanudó el dispositivo de búsqueda desplegado para localizar a la mujer de 56 años que el viernes pasado se cayó al río Silvestre, en el concejo asturiano de San Martín del Rey Aurelio, según fuentes de la Guardia Civil.

Los efectivos rastrean las zonas de Soto de Ribera, Olloniego, Anieves, la entrada del Polígono de Riaño y el puente de Lada. Además, se solicitó el cierre de las compuertas de la central de Rioseco durante unas horas para reducir el caudal y ayudar en la búsqueda.