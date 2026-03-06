Análisis de expertos: «El voto rural en Castilla y León siempre se moviliza más que el urbano; va a resultar diferencial»
REDACCIÓN
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Mañueco busca su último mandato marcado por los incendios, mientras el PSOE trata de romper la mala dinámica electoral07 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Castilla y León elegirá a su próximo presidente de la Junta el 15 de marzo. Analizamos el contexto electoral de esta comunidad con Alicia Gil-Torres, consultora de comunicación política y profesora de Periodismo por la