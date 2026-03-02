Zapatero asegura que nunca ha cobrado por sus trabajos «a favor del diálogo en Venezuela»

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este lunes que nunca ha cobrado por sus trabajos de intermediación a favor del «diálogo» en Venezuela. En su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, el exmandatario ha subrayado que en ningún momento ha percibido dinero por las «miles de horas» de su vida dedicadas «al diálogo» en Venezuela. Así, ha incidido en que toda su actividad en el país sudamericano ha sido «pro bono» y no ha tenido ingresos procedentes del Gobierno de Venezuela ni de la empresa estatal petrolera PDVSA.

Zapatero ha especificado que en los últimos años ha hecho 172 viajes internacionales para actividades de trabajo, y participado en 186 actos públicos, en universidades como Yale, Harvard u Oxford, e instituciones como el Banco Mundial, sin contar los desplazamientos personales ni los hechos para actos de partido. Algunos de esos viajes fueron a Venezuela, «una o dos veces al año de media», donde ha participado «directa o indirectamente en la liberación de centenares de presos», y que alguno de los desplazamientos fue para conseguir la liberación de solo un prisionero. Ha explicado que en los primeros años de su tarea de diálogo volaba directamente a Caracas, pero cuando la situación del conflicto se volvió más tensa, empezó a hacer escalas en República Dominicana.

Preguntado por la senadora de Vox Paloma Gómez sobre si conocía el motivo de la llegada al aeropuerto de Barajas el 20 de enero de 2020 de la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, el expresidente ha manifestado su imposibilidad de contestar porque no tiene información al respecto. «Estaba seguramente en mi casa viendo una serie con mi mujer», ha ironizado el expresidente.

Zapatero se ha referido a su vez a una publicación periodística de hace cuatro años que apuntaba a que el exjefe de la inteligencia venezolana Hugo Carvajal, el pollo Carvajal, habría comunicado que el expresidente habría recibido una mina de oro del régimen de Nicolás Maduro. Para negar este hecho ha leído una carta manuscrita de Carvajal en la que el exjefe de inteligencia afirmaba que nunca se había preocupado de desmentirlo y que no ha tenido conocimiento de la existencia de esa mina. «La mina de oro, aquí está la mina de oro», ha enfatizado.

El expresidente del Gobierno ha reprochado al PP que no respete su condición de expresidente y ha asegurado que le gustaría recibir el mismo trato que él ha profesado tanto a José María Aznar como a Mariano Rajoy. «Llevo meses, años, semanas escuchando infundios, bulos absolutamente injustos», ha dicho mientras ha recordado el respeto que mostró a Aznar cuando fue atacado por el mandatario de Venezuela Hugo Chávez y salió en su defensa diciendo que no permitía que «a un expresidente del Gobierno, sea del partido que sea, se le insulte». «Yo sí tengo sentido de Estado y de respeto y me hubiera gustado ver un minuto de su actitud desde que el señor (Mariano) Rajoy no es presidente del Partido Popular», ha afirmado.

«Relación cero» con Aldama

El expresidente del Gobierno ha negado haber tenido relación con Víctor de Aldama, comisionista investigado en el caso Koldo. Ha subrayado que su relación con él fue «cero» porque solo se han visto una vez, cuando coincidieron en un vuelo de Caracas a República Dominicana durante hora y cuarto, en el que ni se acuerda de qué hablaron, y que nunca más tuvieron contacto, ni tiene su móvil.

Zapatero ha negado además cualquier tipo de «relación» con el rescate de Plus Ultra, tachando de «falsedades» las informaciones que le situaban en reuniones con el exministro José Luis Ábalos y otras autoridades públicas para hablar sobre la aerolínea. En este contexto, ha recalcado que nunca ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el rescate de Plus Ultra y tampoco con ningún miembro del Ejecutivo, aunque, como anécdota, el exlíder socialista ha desvelado que solo ha comentado con Sánchez sus «sensaciones» sobre la comisión de investigación del caso Koldo.

Al ser preguntado por si conoce al presidente de Plus Ultra, Zapatero ha explicado que puede ser que le haya saludado alguna vez porque lo hace con «miles de personas», pero ha aclarado que no ha tenido nunca «ninguna comunicación ni ninguna reunión con él». «No he tenido nunca relación con Plus Ultra, de ningún tipo, ni nadie me ha pedido nunca para Plus Ultra», ha proclamado en varias ocasiones Zapatero.