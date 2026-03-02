Detenido un joven de 20 años en Madrid tras confesar el asesinato de su casera, de 31, en una discusión

Sanitarios del SUMMA112, en el lugar del crimen Comunidad de Madrid | EFE

La Policía Nacional ha detenido este lunes a un hombre que se ha personado a primera hora en la Comisaría de Carabanchel para confesar que había matado a su casera, una mujer de unos 31 años. Así lo han confirmado fuentes policiales consultadas por Europa Press. Previamente, desde Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid habían informado de la muerte violenta de una mujer en la calle Oropéndola de la capital.

Sanitarios del SUMMA112 se han trasladado sobre las 9 horas de este lunes a la citada calle tras recibir un aviso de la Policía Nacional. En la vivienda han encontrado a una mujer sin signos de vida, y tan solo han podido confirmar el fallecimiento. Al lugar se han trasladado agentes de la Brigada Provincial de la Policía Científica y el Grupo VI de Homicidios, que se ha hecho cargo de la investigación, según ha confirmado más tarde la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

La víctima, una mujer española del año 1995, presentaba signos de estrangulamiento, según han señalado fuentes policiales. El presunto autor, un venezolano del año 2005, residía en la misma vivienda en calidad de alquilado de la víctima. A primera hora de la mañana de este lunes, casera e inquilino comenzaron una fuerte discusión. Hacia las 8:30 horas el hombre acudió a la comisaría de Carabanchel donde confesó a los agentes que la había estrangulado.