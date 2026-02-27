Arranca la campaña en Castilla y León: El PP vende su experiencia y el PSOE se ve un dique a las políticas ultras

El candidato del Partido Popular de Castilla y León a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (c), participa en un acto este jueves en Valladolid. NACHO GALLEGO | EFE

Este viernes arranca oficialmente la campaña electoral en Castilla y León. La llamada las urnas será el 15 de marzo. Los candidatos de los partidos prepararon en la víspera del inicio una turné por varias provincias y ya movilizaron a los líderes nacionales de sus respectivas formaciones.

No hay comunidad con una continuidad semejante para el PP, que preside Castilla y León ininterrumpidamente desde 1987. Su candidato, el presidente Alfonso Fernández Mañueco, estuvo este jueves en cuatro provincias: Venta de Baños (Palencia), Burgos, Valladolid y su ciudad natal, Salamanca; donde es cabeza de lista de los populares. Mañueco, que fue el primer barón popular en pactar un gobierno con Vox, buscará acercarse a una mayoría absoluta que siempre le han negado las urnas desde que es candidato en el 2019. El popular vende su partido como la opción con más certezas, fruto de su amplia experiencia en el Ejecutivo autonómico. «No soy una incógnita [...] No soy de los que desaparecen cuando viene la tormenta», remarcó ayer.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, acompañará este viernes a Mañueco. Del mismo modo que lo hizo Pedro Sánchez con su candidato, el alcalde de Soria, Carlos Martínez; el jueves en Burgos. «‘Necesitamos gobiernos que consoliden derechos, no involución», destacó ayer el presidente del Gobierno, que reivindicó al PSOE como la mejor opción contra las políticas ultra. Carlos Martínez ostenta el liderazgo del PSOE de Castilla y León desde el año pasado, cuando, aupado por Ferraz, reemplazó a Luis Tudanca. El alcalde de Soria —cerró allí la víspera de la carrera electoral— tiene por lema «Cambiemos el futuro», con una fotografía del regidor con bomberos forestales. Las críticas a la gestión de los incendios será una tónica habitual en su discurso.

Vox prácticamente calcará la estrategia de Aragón y Extremadura. Repite de hecho lema: «Sentido común». También volverá a desplegar a su líder nacional, Santiago Abascal, por todo el territorio. Tiene programados actos y mítines para los 15 días. Vox también renovó a su candidato. Será el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, después de la abrupta salida de todas sus responsabilidades del exvicepresidente autonómico Juan García-Gallardo, muy crítico con la falta de pluralidad de opiniones en el partido.

Las encuestas no estiman para Vox un crecimiento tan pronunciado como en Aragón y Extremadura. Su escenario es similar al que vive hoy en las Cortes, con 13 escaños —realmente 11, ya que dos procuradores fueron expulsados de Vox— que son la única llave presupuestaria para Mañueco. Tanto el PP como el PSOE presentan estimaciones al alza, con incluso los socialistas recortando distancias en el último mes. Los populares lideran todos los sondeos.