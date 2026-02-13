Feijoo y Mañueco ponen como límite a Vox el «respeto» a la mayoría del PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, a la derecha, junto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. A. Pérez Meca | EUROPAPRESS

En los albores de una nueva campaña que desembocará en las elecciones en Castilla y León, el PP comienza a prepararse para la batalla, y lo hace poniendo el acento en que su posición tras los