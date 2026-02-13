Feijoo y Mañueco ponen como límite a Vox el «respeto» a la mayoría del PP

Álvaro Soto

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, a la derecha, junto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, a la derecha, junto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

«No vamos a ser lo que nuestros adversarios quieren que seamos», avisa el líder popular mientras el presidente de Castilla y León advierte de que las condiciones del pacto poselectoral las pondrán ellos

13 feb 2026 . Actualizado a las 16:04 h.

En los albores de una nueva campaña que desembocará en las elecciones en Castilla y León, el PP comienza a prepararse para la batalla, y lo hace poniendo el acento en que su posición tras los

