Junts confirma que votará en contra del decreto antidesahucios en el Congreso

La portavoz de JxCat Míriam Nogueras interviene durante la sesión de control al Gobierno, este miércoles, en el Congreso de los Diputados. Zipi | EFE

Ya no hay ninguna duda. Lo anunció este miércoles la portavoz de Junts, Míriam Nogueras. El Gobierno no logrará convalidar hoy el real decreto ley que, entre otras cosas, contiene la prórroga del decreto antidesahucios aprobado por primera vez en el 2020. La formación catalana, imprescindible para armar una mayoría suficiente, mantiene su rechazo a la continuidad de una de las medidas que comprende ese paquete que, sobre el papel, busca proteger a las familias vulnerables, la moratoria de los desahucios, y votará no. Ni siquiera optará por un abstención, que resultaría suficiente.

«Señor Sánchez —recriminó Nogueras—, lo han vuelto a hacer: mezclar en una sola votación escudo social y ocupaciones. Si votáramos que sí, quizás nos ahorraríamos todas las mentiras que ustedes y sus socios están diciendo de nosotros. Pero, como ya le dije, nosotros no engañamos».

Es cierto que los posconvergentes dijeron desde el primer momento que no volverían a tragar con una estrategia que ha sido habitual en el proceder del Gobierno durante toda la legislatura, la de colar en un real decreto con iniciativas transversales asuntos que de manera aislada no tendrían apoyo mayoritario.

Dura respuesta de Sánchez

El Gobierno pensó inicialmente que las modificaciones pactadas con el PNV para que la moratoria no afectara a propietarios que solo tienen una o dos viviendas bastaría para atraer a Junts, pero pronto entendió que se había equivocado. Los posconvergentes esgrimen que suspender los desahucios obliga a muchos ciudadanos a asumir el coste de una medida del Gobierno y encarece el mercado de la vivienda. «Usted lo que tiene que decidir es si está del lado de las personas que levantan la persiana cada día o al lado de los que revientan las puertas», espetó Nogueras.

En un tono displicente que rara vez se le ha oído para Junts en esta legislatura, Sánchez recriminó que se vinculen «situaciones de potencial desalojo» de personas vulnerables con la okupación y le afeó que «copie» en esta materia el discurso de la derecha y la ultraderecha. Aseguró que, aun así, el Ejecutivo «cumple con Cataluña».