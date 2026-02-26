Illa y Junqueras escenifican su divorcio por el traspaso del IRPF a Cataluña

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, a la salida de su despacho en el Parlamento autonómico. Andreu Dalmau | EFE

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y sus socios de investidura de Esquerra escenificaron este miércoles en el Parlamento catalán sus diferencias a cuenta de la negativa del Gobierno central a ceder el 100 % del IRPF a Cataluña. El de este miércoles fue el primer pleno de Illa tras la grave infección bacteriana sufrida en el pubis, que lo tuvo un mes de baja, y fue también el primer gran encontronazo parlamentario entre el PSC y Esquerra en lo que va de legislatura. El socialista está decidido a aprobar este viernes el proyecto de presupuestos de la Generalitat para el 2026, aunque solo cuenta con los seis votos favorables de Comunes (la franquicia de Sumar en la comunidad) para sacarlos adelante. Con los 42 del PSC suman 48, muy lejos de la mayoría absoluta (la cámara cuenta con 135 escaños). Sin el concurso de los 20 de Esquerra, los números no salen. Si el líder del PSC no es capaz de hacerlo por segundo año consecutivo, su mandato quedará colgando de un hilo. Incluso la hipótesis de un adelantamiento electoral comienza a despuntar en el horizonte, algo que pillaría en fuera de juego a Junqueras, todavía inhabilitado, y a Puigdemont en Bélgica, a la espera ambos de una amnistía que no llega.

En cualquier caso, Illa insistió en que cumplirá todos los compromisos suscritos con sus socios, incluida la cesión íntegra del IRPF (aunque no esté en su mano, sino en la del Gobierno central. El exministro les tendió la mano para que se avengan a negociar las cuentas: «Esto no es el final de nada, es el inicio de una tramitación parlamentaria; hay margen para el acuerdo. Les extiendo la mano y les pido que la tomen, por favor», imploró desde la tribuna. Le respondió el jefe de la bancada republicana, el diputado Josep María Jové: «Tomamos su mano, pero primero cumpla y después negociaremos». Para ello, Jové le pidió que pase de las palabras a los hechos: «A quien debe presionar es al PSOE, no a nuestro partido». A río revuelto, la líder parlamentaria de Junts, Mònica Sales, disparó con pólvora: «Uno de los socios no se fía de usted y se va a La Moncloa a negociar los presupuestos», dijo en referencia a la reunión secreta de Junqueras y Sánchez.

Esquerra aleja la posibilidad de aprobar los primeros presupuestos de Salvador Illa Xavier Gual

Intervencionismo en vivienda

Mientras tanto, el acuerdo presupuestario de Illa con Comunes, que limita la compra especulativa de vivienda, sigue cosechando críticas. Al rechazo de Foment, la gran patronal catalana, que lo tildó de «filocomunista», se adhirieron ayer las pymes (Pimec). Su presidente, Antoni Cañete, acusó al president de «conducir en contradirección», porque la iniciativa «reducirá la oferta al dejar sin rentabilidad las inversiones», lo que producirá el «efecto contrario al pretendido».

La UDEF desmonta la tesis de la herencia como origen de la fortuna de la familia Pujol

El instructor de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Álvaro Ibáñez Alfaro, está convencido de que el origen de la fortuna de los Pujol, oculta en Andorra, no es una herencia del abuelo Florenci, como confesó el expresidente catalán hace más de una década. El agente que investigó los movimientos financieros de la familia a través de diversas cuentas en el extranjero señaló ayer en el juicio abierto en la Audiencia Nacional que esa tesis, la de la herencia como origen del dinero, carecía de «lógica», teniendo en cuenta la «dinámica» de las cuentas de Andorra, parte de cuyos fondos procedían de «una sociedad instrumental en Panamá vía Suiza», y el sistema de reparto del dinero entre los hermanos. Según el instructor de la UDEF, los Pujol formaban una organización criminal, con un reparto de papeles, y operaban bajo el «principio de caja única», de forma que la titularidad de los distintos fondos «no tiene ningún valor fáctico», y el capital se enmarca en un «propósito común». Ibáñez afirmó también que en la investigación se constataron numerosas operaciones llevadas a cabo por Josep Maria Pallerola, gestor de los fondos de los Pujol en Andorra, en los que el dinero transitaba por cuentas de terceras personas desconocidas para al final acabar en manos de los acusados. «Como se hace en las estafas», apostilló.

Villarejo y la «policía patriótica» se desmarcan de la guerra sucia a los Pujol Xavier Gual

El responsable policial, hoy jefe de sección de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, provocó desconcierto en la sala, incluido el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, y el fiscal anticorrupción, Fernando Bermejo, cuando admitió sentir «animadversión personal» hacia los Pujol. Sorprendido por sus palabras, De Prada le advirtió que estas tienen «consecuencias jurídicas» (las defensas podrían reclamar que se invalide su testimonio por razones obvias), y le recordó que tiene «el deber inexcusable de decir la verdad».