Un detenido por la violación grupal en Valencia admite que lo grabó para tener un «recuerdo» de cómo perdió la virginidad
MADRID / COLPISA
La Policía Nacional reconstruye los pasos en el centro comercial de la víctima de trece años y los tres menores arrestados26 feb 2026 . Actualizado a las 08:46 h.
Los tres menores detenidos esta semana en Valencia -dos de 14 años y uno de 15- acusados de una nueva violación grupal en la provincia, en este caso a una compañera de instituto de trece años, mantienen