Vota y opina: ¿Crees que el paso atrás anunciado por Yolanda Díaz ayudará a la izquierda a refundarse?

Yolanda Díaz, en el Congreso. J.J. Guillén | EFE

La decisión de Yolanda Díaz de no presentarse como candidata de Sumar a las elecciones generales del 2027 abre un escenario incierto no solo para la formación magenta, sino también para las fuerzas de izquierdas en el Congreso. El anuncio se produce solo una semana después de que la vicepresidenta segunda se ausentase del encuentro organizado por el líder de ERC, Gabriel Rufián, entre los distintos socios del Gobierno con el objetivo de erigir una candidatura unitaria para los próximos comicios. Y tú, ¿consideras que el paso atrás de Díaz beneficiará a la izquierda en su refundación?

