Vota y opina: ¿Crees que el paso atrás anunciado por Yolanda Díaz ayudará a la izquierda a refundarse?
ESPAÑA
La vicepresidenta segunda comunicó este miércoles que no se presentará a las elecciones generales del 202725 feb 2026 . Actualizado a las 13:07 h.
La decisión de Yolanda Díaz de no presentarse como candidata de Sumar a las elecciones generales del 2027 abre un escenario incierto no solo para la formación magenta, sino también para las fuerzas de izquierdas en el Congreso. El anuncio se produce solo una semana después de que la vicepresidenta segunda se ausentase del encuentro organizado por el líder de ERC, Gabriel Rufián, entre los distintos socios del Gobierno con el objetivo de erigir una candidatura unitaria para los próximos comicios. Y tú, ¿consideras que el paso atrás de Díaz beneficiará a la izquierda en su refundación?
Vota y deja tu opinión en los comentarios.