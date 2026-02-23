Yolanda Díaz descarta concurrir a las próximas elecciones generales

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su última entrevista en La Voz, en septiembre del 2025. VÍTOR MEJUTO

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no participará en las elecciones generales del 2027, según avanzan fuentes de su entorno a La Voz y confirmó la propia política ferrolana con una carta publicada este mediodía en redes sociales. Hace semanas que sopesa este paso a un lado, debatiéndolo con su círculo personal más próximo, y ya dejaba entrever esta salida tras ausentarse del relanzamiento de Sumar el pasado sábado, cuando Izquierda Unida, Más Madrid y la formación magenta, fundada por la propia Díaz, celebraron una nueva puesta de largo. El acto se produjo días después de que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, iniciase su ronda de contactos para erigir una nueva candidatura unitaria de izquierdas.

La ministra publicó, este miércoles al mediodía, una misiva en redes sociales la que expone los motivos de su renuncia. «Hoy quiero anunciaros que no seré candidata a las próximas elecciones generales de 2027. Es una decisión muy meditada y que he comunicado a mis seres queridos, al conjunto de mi espacio político y al presidente del Gobierno», cuenta en la carta, donde se compromete a terminar la legislatura para «seguir trabajando en el Gobierno para cumplir» con el mandato de las urnas y «avanzar en todo lo que queda por hacer».

Lee aquí la carta de renuncia de Yolanda Díaz La Voz

«Quiero también dar espacio y tiempo para que lo que está naciendo corra con la fuerza que merece, y acompañarlo, cuidarlo, impulsarlo con toda mi energía y con la fuerza que me da la convicción. Y quiero cuidar también el Gobierno de coalición progresista, porque es cuidar la mejor herramienta que tenemos para seguir ganando derechos», explica Yolanda Díaz tras hacer balance de su labor al frente de la cartera de Trabajo, en el que destacó la subida del salario mínimo un 66 %, la reducción del paro hasta dejarlo por debajo del 10 % o el aumentado de los permisos por nacimiento y cuidado a 22 semanas.

La ministra se despide en los últimos párrafos en gallego: «A política que aprendín na miña casa é a que practiquei sempre e sigo practicando. É a forza da miña terra, de Galicia, e da miña lingua, o galego. Esa parte de min que é unha peza dun crebacabezas máis grande». La política ferrolana asegura sentirse «muy orgullosa» del trabajo realizado, pero reconoce también «que queda mucho por hacer». «La tarea pendiente es ganar el país. Con claridad, con cariño, con ternura, sin miedo. Como hasta ahora», cierra su carta.

Minutos antes, en el Congreso de los Diputados, Díaz reivindicó su papel en el Ejecutivo en una respuesta al parlamentario lucense del Partido Popular Jaime de Olano, muy aplaudida por su grupo parlamentario, en pie al término de su comparecencia. Gesto que no pasó desapercibido por el secretario general popular, Miguel Tellado, que intervenía a continuación: «Señora Díaz, no se haga ilusiones. Este aplauso suena a despedida».

Relanzamiento de la izquierda

La renuncia de Yolanda Díaz se produce justo una semana después del llamamiento que hizo Rufián por la integración a todas las formaciones, incluida Podemos, que asegura no sentirse interpelada ni por el diputado catalán ni por la refundación de Sumar del pasado sábado. Las diferencias entre la organización morada y Yolanda Díaz son insalvables desde la ruptura del grupo parlamentario de Sumar en diciembre del 2026 -y ya desde la propia elaboración de las listas electorales en las últimas generales, cuando concurrieron en coalición-. La salida de la dirigente gallega podría interpretarse desde Podemos como un gesto con el que facilitar una futura alianza. La exministra y actual eurodiputada morada, Irene Montero, insiste en que dichos pactos preelectorales terminarán «cayendo por su propio peso».