Juan Carlos I, a Milans del Bosch en la madrugada tras el 23-F: «Te ordeno que retires todas las unidades que hayas movido»

Almudena Santos MADRID / COLPISA

El rey emérito, Juan Carlos I, durante el mensaje emitido en contra del golpe de Estado.<br /> <br />
Uno de los documentos desclasificados por el Gobierno refleja todas las conversaciones que mantuvo la Zarzuela con el exterior durante la tarde del golpe y la madrugada del día 24

25 feb 2026 . Actualizado a las 17:17 h.

Uno de los documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 que el Gobierno ha desclasificado recoge una conversación que el rey emérito Juan Carlos I mantuvo con el teniente general Jaime Milans del

