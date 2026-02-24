Los socios del Gobierno salen en tromba a pedir al PSOE reformar la ley de secretos oficiales

Miguel A. Alfonso MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

La portavoz de Sumar, Verónica Barbero, en una rueda de prensa en el Congreso
La portavoz de Sumar, Verónica Barbero, en una rueda de prensa en el Congreso YOUTUBE: Congreso de los Diputados

«La desclasificación no puede depender de intereses político», cargan desde Compromís, Sumar o Más Madrid

24 feb 2026 . Actualizado a las 13:33 h.

El anuncio el lunes de Pedro Sánchez de desclasificar los documentos relativos al golpe de estado del 23-F ha reabierto un debate entre los socios del Gobierno, que presionan ahora para que esta medida no se quede solo en un

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con tu suscripción WEB
Mensual 1€/mes

Antes 8,95€
Anual 24€/año

Antes 79€