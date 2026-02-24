Marlaska descarta suspender al comisario acusado de encubrir al DAO y lo recoloca como alto cargo

Mateo Balín, Melchor Saiz-Pardo MADRID / COLPISA

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la novena edición de la entrega del Premio Nacional Pyme del año, el jueves 19 de febrero en Madrid. Kiko Huesca | EFE

Óscar San Juan, señalado por la denunciante por el intento de comprar su silencio, ha sido destinado a una jefatura de la Policía Científica con el mismo rango

24 feb 2026 . Actualizado a las 18:08 h.

Cambio de puesto a un empleo menos mediático, pero con el mismo rango y plena atribución de funciones. Fernando Grande-Marlaska ha descartado definitivamente adoptar cualquier medida preventiva contra el comisario Óscar San Juan, asesor y hombre

