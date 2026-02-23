Un crimen en familia en Valencia: el hijo acuchilla, el padre sujeta y la madre golpea con un bate de béisbol

Imagen de archivo de dos coches de la Policía Nacional CAPOTILLO

Los chillidos desgarradores de una anciana de 88 años, la madre de la víctima de un crimen, estremecieron a los vecinos de Benimàmet (Valencia). «Me lo han matado, me lo han matado», dijo entre lágrimas Vicenta G. cuando vio la terrible escena. Su hijo estaba en el suelo mientras un vecino le asestaba cuchilladas, y los padres del agresor sujetaban y golpeaban también a la víctima. La paliza mortal tuvo lugar sobre las 15.30 horas del domingo en la vivienda del presunto homicida en el número 14 de la calle Gavarda. Según la declaración de la anciana, que fue testigo de la brutal agresión, un crimen en familia truncó la vida de su hijo. Juan Carlos C. G., de 59 años, murió tras recibir varias cuchilladas y golpes con un bate de béisbol.

«¡Llamad a la Policía!», pidió la mujer poco después de que oyera los gritos de su hijo. Vicenta sorprendió al homicida y a su padre en el momento del apuñalamiento. La puerta de la vivienda estaba entreabierta. El agresor esgrimía aún el cuchillo en la mano, y su madre golpeaba también a la víctima en la cabeza con un bate de béisbol, según la versión de la anciana.

Su testimonio parece clave para esclarecer los sangrientos hechos, y prueba de ello fue la rápida detención del autor del apuñalamiento y de sus padres, de 65 y 58 años, cuyo grado de participación en la muerte violenta deberán de determinar los investigadores de la Policía Nacional.

Como ya adelantó Las Provincias en su edición digital, Vicenta acudió a la vivienda donde acababan de apuñalar a su hijo tras oír sus gritos. El cuerpo de la víctima yacía sobre un charco de sangre en la entrada de la casa. Juan Carlos, que vivía con su madre en el piso situado justo debajo, había discutido con sus vecinos: un varón de 35 años de nacionalidad rumana y sus padres.

La anciana subió las escaleras con gran dificultad y sorprendió a los agresores en la entrada de la casa. Tras pedir ayuda, la mujer esperó en el edificio a la policía. Minutos antes, la víctima había insultado a uno de sus vecinos, un hombre de nacionalidad rumana, tras discutir con él por los ruidos y molestias que causaba a diario.

Los insultos fueron grabados por un vecino del edificio poco antes de que Juan Carlos fuera acuchillado y golpeado: «¿Pero tú eres gilipollas? Que baje.... Pero que me estás chuleando ahora. Colgado, borracho de mierda, capullo», dijo la víctima poco antes de morir. Un equipo de la Policía Científica realizó una minuciosa inspección en la vivienda de la familia rumana, donde tuvo lugar el acuchillamiento en circunstancias que tratan de esclarecer los investigadores. Los agentes del Grupo de Homicidios detuvieron primero al autor del acuchillamiento, el varón de 35 años, que llevaba la ropa ensangrentada cuando lo trasladaron a las dependencias policiales.

Poco después, los investigadores arrestaron también a sus padres tras inspeccionar la escena del crimen y hallar dos armas con restos de sangre: un cuchillo de cocina y el bate de béisbol. Además, el testimonio de Vicenta incriminaba también al matrimonio rumano.

Una vez que supervisó las primeras investigaciones de la policía, el juez de guardia ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal de Valencia. Eran las seis y media de la tarde del domingo. Los agentes de la Policía Científica embolsaron el cuchillo y el bate de béisbol, las dos armas utilizadas en la paliza mortal, y las trasladaron al laboratorio para buscar huellas del los autores del crimen.

Según el testimonio de la anciana, los tres miembros de la familia participaron en la paliza mortal. La víctima tenía heridas de arma blanca y graves traumatimos en la cabeza compatibles con golpes propinados con el bate de béisbol, que estaba ensangrentado cuando un agente de la Policía Científica lo recogió del suelo.

La mujer de 58 años golpeó con el palo, presuntamente, a Juan Carlos mientras su marido, que tiene antecedentes delictivos, lo sujetaba. Vicenta describió esta escena a los primeros policías que llegaron al edificio, y a sus familiares, que acudieron de inmediato para consolar a la anciana.

Discusiones desde hace años

Las discusiones entre los dos vecinos del edificio, el presunto homicida y la víctima, comenzaron hace varios años y se habían extendido también al resto de miembros de las dos familias. Juan Carlos había llamado la atención en numerosas ocasiones al individuo detenido como autor material del acuchillamiento, pero este hombre no hacía caso de las quejas, al parecer, y seguía causando molestias a los vecinos. «Siempre estaban montando jaleo. Taconeaban, gritaban y hacían mucho ruido de noche, de día y a la hora de la siesta», afirmó un familiar de la víctima.

Hace seis meses, la madre del presunto autor del crimen agredió e insultó, al parecer, a la madre de Juan Carlos, y este incidente agravó aún más la conflictiva relación que mantenían las dos familias. La situación cada vez era más hostil. Vicenta lo sabía y le decía a su hijo que no discutiera con su vecino rumano, pero la víctima tenía un fuerte carácter y no hacía caso a su madre. Y hace una semana, Juan Carlos discutió y golpeó a otro hombre en la junta de vecinos tras una discusión, según una mujer que presenció la agresión.

El pasado 8 de febrero, otra discusión vecinal por el alto volumen de la música acabó en tragedia en un edificio de Catarroja. Un hombre mató a otro al dispararle en el pecho con una escopeta tras la disputa por el ruido, y fue detenido tres horas después cuando regresó a la escena del crimen en compañía de su pareja y su suegro para entregarse a la Guardia Civil.